"Означало бы участие НАТО в войне": президент Румынии сделал резкое заявление о сбивании целей над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сбивание российских ракет и беспилотников силами НАТО над территорией Украины означало бы вовлечение Альянса в войну. В то же время он подчеркнул, что пока никакого решения о реализации соответствующей инициативы Польши не принято.

Об этом румынский лидер заявил перед внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе, сообщает Digi24. По его словам, румынские государственные структуры анализировали возможные последствия такого шага около года назад.

Что президент Румынии сказал о сбивании российских целей над Украиной

Отвечая на вопрос журналистов о польском предложении, Дан сослался на результаты предварительного анализа, проведенного в Румынии.

"Когда мы проводили этот анализ примерно год назад, вывод заключался в том, что это означало бы участие в войне на стороне одной из сторон. Если что-то изменилось, я сообщу вам, но именно это мне известно из обсуждений, которые в то время проходили в румынских государственных структурах", – отметил президент.

Кроме того, Дан сообщил, что во время неформальных переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе планирует поднять вопрос безопасности в Черном море.

Он напомнил, что после его разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Альянсе провели отдельное заседание, посвященное этой теме. Вопрос черноморской безопасности также регулярно обсуждают во время встреч с союзниками.

Что известно о предложении Польши

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Польша предложила союзникам рассмотреть возможность сбивать российские ракеты над Украиной, если они направляются в сторону территории НАТО.

По информации издания, некоторые государства поддержали соответствующую инициативу. Однако обсуждение носило предварительный характер, а конкретные меры в рамках потенциального ответа Альянса пока не рассматривались.

Реализация такого предложения предусматривала бы передачу Украиной соответствующих предупреждений НАТО и предоставление доступа к своему воздушному пространству.

В то же время для такого шага необходимо единогласное согласие всех стран – членов Североатлантического альянса, которого, по словам источников Bloomberg, сейчас нет.

Напомним, Польша планирует создать бесполетную зону вдоль границы с Украиной, которая будет охватывать территорию на несколько десятков километров вглубь страны. Это должно помочь польским военным выявлять потенциальные воздушные угрозы и принимать решения об их уничтожении.

Как писал OBOZ.UA, бывший министр обороны Польши Януш Онишкевич заявил, что польские военные могли бы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, если они направляются в сторону польской границы. Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство и достичь соответствующих договоренностей с Киевом.