"Особое внимание": Путин на встрече с Виткоффом расхвалил Трампа и упомянул Украину

Диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет повышенный интерес к урегулированию войны в Украине. По его словам, внимание американского лидера к украинскому вопросу отличается от подходов предыдущих администраций США.

Он также заявил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к миру заслуживает особого внимания. Об этом диктатор заявил в среду, 21 октября, во время визита специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Путин похвалил Трампа за его внимание к Украине

По словам Путина, Трамп уделяет значительное внимание вопросу урегулирования войны в Украине. Диктатор утверждает, что такой подход отличается от позиции, которую демонстрировали предыдущие американские администрации.

Путин подчеркнул, что Трамп сосредоточен именно на поиске путей выхода из кризисной ситуации, а не на продолжении эскалации.

Что Путин сказал о мирном плане

Диктатор России отметил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к мирному сценарию заслуживает внимания и может стать основой для дальнейших контактов между странами.

В то же время конкретных договоренностей или сроков новых переговоров в ходе заявления Путин не назвал.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф представил Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Он предусматривает прекращение боевых действий в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, 21 октября специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. В Россию он прилетел на следующий день после переговоров в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями нескольких европейских стран.