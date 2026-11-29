Блог | Организованная группа "Монако" во главе с Арахамией: новый виток противостояния антикоррупционеров и СБУ

Украинская правда и пул антикоррупционеров выступили с заявлением о де-факто существовании и деятельности влиятельной организованной группы "Монако" под руководством Давида Арахамии. И, судя по всему, этот нарратив станет основным в медийной деятельности войны антикоррупционеров против СБУ.

Далее текст на языке оригинала.

1. Хочу відразу сказати банальну істину: ми давно живемо в ситуації "вірю-не вірю". Правдивість інформації вимірюється не законом чи навіть фактами, а рівнем довіри до джерела інформації.

2. Протистояння антикорупціонерів та СБУ (ширше антикорупціонеоів та Зеленського) протягом останнього року (з моменту першого картонкового майдану та звільнення Єрмака) можна назвати стратегічним відступом президента.

Він крок за кроком здає позиції. І шансів на злам ситуації в нього практично нема. Це, мені здається, розуміє все його оточення. Але всі рухаються за інерцією.

3. Змінити ситуацію в парадигмі протистояння "хороших" і "поганих" силовиків неможливо. Ця парадигма дозволить, як максимум, створити ситуацію при якій в масовій свідомості обидві сторони виглядатимуть в негативному світлі. І тут ми знову повертаємося до парадигми "вірю-не вірю".

4. Для кардинальних змін необхідно перезавантаження всієї державної системи і усвідомлення того, що НАБУ, САП і ВАКС – це лише вершина боротьби з корупцією. В усьому світі боротьба з корупцією починалася не з правоохоронних органів, а зі зміни системи управління та зміни суспільного договору.

Але це не потрібно нікому. Одні не хочуть щось міняти, хоч і розуміють, що програють. Інші не хочуть змін, бо вважають, що виграють. Обрання керівників всіх державних органів іноземцями – це не боротьба з корупцією, а латання старих речей новими латками.

5. Наведу один приклад. В усьому світі обовʼязковим елементом ефективної боротьби з корупцією є максимальне спрощення податкового законодавства. Бо один з головних елементів корупції – махлювання з податками. Але у нас говорять не про податковий кодекс, і тим більше, не про дірки в Прозорро, а про обрання нового керівника податкової за допомогою іноземців.

6. Але ми відійшли в сторону від головної теми. Чи є у нас організована (злочинна?) група Монако? Як на мене, в юридичній площині довести існування такої групи практично неможливо. Ми маємо групу людей, які вирішують свої конкретні проблеми користуючись послугами відомого кола людей. І з юридичної точки зору ОЗГ "Монако" не існує. Але в інформаційному полі така група має всі шанси стати мемом. І знову: ми повертаємося до теми "вірю-не вірю".

7. І останнє. Чому зараз все зійшлося на Арахамії? Причин є всього дві: по-перше, без нього Зеленський не зможе управляти парламентом. По-друге, він доволі ефективно захищається і, як я писав вище створюється ситуація, при якій в масовій свідомості обидві сторони виглядатимуть в негативному світлі.