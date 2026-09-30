Аренда обходилась в 4,5 млн грн в год: появились данные о швейцарском адресе семьи экс-министра Галущенко

Семья бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко в течение 2025 года проживала в съемной квартире в одном из самых дорогих районов Женевы. При этом неподалеку находится архитектурное бюро его бывшей супруги Ольги Богдановой.

Ее отзывы на Google Maps свидетельствуют о посещении этого района еще в 2023–2024 годах. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Аренда апартаментов обходилась семье более чем в 85 тысяч швейцарских франков в год, что составляет примерно 4,5 млн грн. В то же время Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что Галущенко не указал эту недвижимость в декларации, поданной перед увольнением с должности министра юстиции.

У цьому будинку експосадовец... Источник: Схеми. Развернуть

Апартаменты площадью 220 кв. м расположены на набережной Гюстав-Адор в Женеве, недалеко от исторического парка Ла Гранж. Здание находится на левом берегу Женевского озера, в престижном районе О-Вив, и внесено в список архитектурного наследия города.

Будинок, де ексдружина Герма... Источник: Схеми. Развернуть

Согласно женевскому реестру недвижимости, владельцами дома и земельного участка под ним являются Жорж и Пьер Носали. Сведения о них как о кредиторах в деле о задолженности по аренде помещений в этом здании публиковались в швейцарском вестнике SHAB в 2017 году. В 2018 году местная ремонтная компания сообщала о том, что они заказали ремонт крыши здания.

Будівля де проживала його родина. Источник: Схеми.

Журналисты также нашли отзывы Ольги Богдановой о заведениях, расположенных рядом с набережной. В 2023–2024 годах она оставляла оценки оптике, массажным и пирсинг-салонам. В частности, после посещения одного из заведений женщина написала: "Это был лучший опыт для моей 10-летней дочери. Персонал очень профессиональный".

Відгуки. Источник: Схеми.

В начале 2026 года Богданова также оставила отзыв о спа-салоне, расположенном неподалеку. Эти данные могут свидетельствовать о том, что она регулярно бывала в этом районе еще до начала периода, охваченного проверкой декларации Галущенко.

15 сентября председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что после ее обращения НАЗК провело полную проверку декларации Галущенко за период с начала 2025 года по 19 ноября, когда Верховная Рада освободила его от должности министра юстиции.

По итогам проверки агентство пришло к выводу, что бывший чиновник не задекларировал сведения на общую сумму более 55,5 млн грн. В НАЗК отметили, что выявленные нарушения имеют признаки декларирования недостоверной информации.

В ходе проверки Ольга Богданова сообщила, что в течение 2025 года проживала с детьми в швейцарской квартире на основании договора аренды. При этом копию документа она не предоставила.

Сімʼя ексміністра. Источник: Схеми.

Сам Галущенко заявил агентству, что после развода в 2022 году не знал об аренде жилья бывшей женой и детьми. О якобы нахождении квартиры в пользовании членов семьи он узнал лишь в 2026 году из материалов уголовного дела.

Если ориентироваться на установленную стоимость аренды за 2025 год, то за период с 2023-го по 2026 год расходы на жилье могли составить 20 млн грн.

Недалеко от арендованной квартиры, примерно в 2,5 км, расположено архитектурное бюро Богдановой. В феврале 2023 года она зарегистрировала в торговом реестре Женевы компанию B.A.G. Sarl – Bogdanova Architectural Group.

Среди заявленных направлений деятельности компании – архитектура, дизайн интерьеров, торговля мебелью и предметами искусства, организация мероприятий и консалтинг, в частности в сферах финансов и недвижимости.

Анализируя структуру управления компанией, журналисты обратили внимание на связи ее менеджеров с фирмами, занимающимися корпоративными услугами и управлением частным капиталом, а также с компаниями, упомянутыми в материалах международных расследований и дел НАБУ. В частности, первой исполнительной директором была Кристин Брайтлер, которая руководила швейцарским офисом компании Dixcart.

15 февраля 2026 года Галущенко был задержан при пересечении государственной границы в рамках дела "Мидас". Впоследствии ему было предъявлено подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации.

В феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов инвестиций. Следствие считает, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, поступило более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, по версии следствия, были выданы наличными и переведены семье непосредственно в Швейцарии.

Часть этих средств была использована для оплаты обучения детей, а остальные средства были размещены на депозите, который приносил семье дополнительный доход.

Герман Галущенко отрицает причастность к преступной деятельности и заявляет, что будет отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 июля Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок досудебного расследования по делу экс-министра энергетики Германа Галущенко до 10 октября 2026 года. Вокруг этого и нескольких других решений Апелляционной палаты ВАКС развернулась дискуссия в юридическом сообществе.

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