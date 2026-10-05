Алексея Гончаренко исключили из фракции "Европейская Солидарность" из-за идеологических разногласий: подробности

Народного депутата Алексея Гончаренко исключили из фракции "Европейская Солидарность". Причиной такого решения стали идеологические разногласия, в частности в вопросах завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины.

Об этом 5 октября сообщили на официальных ресурсах партии. Там отметили, что публичные позиции Гончаренко разошлись с позицией "Европейской Солидарности" и ее идеологическими принципами.

"Именно поэтому мы приняли решение о том, что теперь мы не можем продолжать совместный политический путь из-за идеологических разногласий. Это решение не перечеркивает годы совместной работы. Но партийное единство не может быть формальностью, за которой скрываются принципиально разные ответы на вопросы о будущем государства", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что "ЕС" – это демократическая партия, в которой всегда были и будут дискуссии, разные взгляды и острые споры. Это нормально для политической силы, уважающей свободу слова и мысли.

В то же время для них существует принципиальная разница между дискуссией о политической тактике и разногласиями относительно базовых ценностей и стратегического курса страны. Для "Европейской Солидарности" такими принципами являются сильная украинская армия, украинский язык, независимая украинская церковь, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Мы убеждены: это фундамент украинской государственности, который помог Украине выстоять в годы войны с Россией и должен определять ее будущее. Эти принципы не зависят от политической конъюнктуры и не могут быть предметом торга – ни внутри Украины, ни тем более на переговорах с Россией", – отметили в партии.

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Что предшествовало

Алексей Гончаренко заявил, что на поле боя сейчас паритет – мы не можем победить Россию, а Россия не может победить нас. В то же время в войне на истощение паритета нет, и здесь мы проигрываем.

Поэтому, считает народный депутат, необходимо договариваться с агрессором. Причем вместо одного переговорного стола должно быть много узких треков, которые идут параллельно. Он озвучил свой "мирный план", который включает договоренности по вопросам безопасности на море, энергетики, инфраструктуры и фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Алексея Гончаренко о необходимости переговоров с Россией. Глава государства заявил, что подобные публичные высказывания не способствуют единству страны.

Зеленский отметил, что свобода слова предусматривает возможность для политиков выражать собственные позиции. В то же время президент раскритиковал заявления, которые, по его мнению, могут создавать дополнительный раскол внутри государства.

"Свобода слова, поэтому это нормально. Скажу так, это ненормальное заявление. Потому что нужно единство в государстве", – заявил Зеленский.

Добавим, что заявления Гончаренко о необходимости переговоров с Россией и поиска компромиссов вызвали резкую и в основном негативную реакцию среди военных. Многие военнослужащие и ветераны раскритиковали тезисы народного депутата, отметив, что речь идет о фактической капитуляции или попытке политического популизма на чрезвычайно чувствительной теме.

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