"Омерзительно": Джонсон напомнил Трампу, почему подскочила цена на нефть

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накинулся со шквалом критики на президента США Дональда Трампа. Политик назвал "омерзительным" тот факт, что Соединенные Штаты сняли санкции с российского топлива.

Также он подчеркнул, что совершенно нелепо обвинять Украину в резком росте цен на топливо. Об этом Джонсон написал в социальной сети Х.

Реакция Джонсона на сделку Трампа с Путиным

Бывший британский премьер напомнил, что стремительное повышение цен на топливо началось с закрытия Ормузского пролива, а не ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Джонсон обвинил Трампа в финансировании убийств, которые устраивает Путин. В то же время он выразил сомнения, что сделка Москвы с Вашингтоном поможет существенно снизить цены на дизель.

"Путин каждый день убивает невинных украинских мирных жителей. Украинцы борются за свою жизнь. И тем не менее Белый дом, по-видимому, полон решимости заставить американских водителей финансировать убийства, устраиваемые Путиным. Это не сработает, и я сомневаюсь, что это сильно повлияет на цену топлива", – написал Джонсон.

При этом британец не исключает возвращение российских энергоносителей на мировой рынок. Однако Джонсон призвал это сделать только после того, как будет закончена российско-украинская война.

"Если мы хотим вернуть российскую нефть и газ на мировой рынок, давайте положим конец этой войне – свободной, суверенной и независимой Украиной", – заявил политик.

Джонсон критикует Трампа. Источник: Скриншот

Джонсон в контексте войны

Имя бывшего британского премьера в контексте войны часто всплывает в споре о сорванных мирных переговорах. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, заявил, что Россия якобы была готова закончить войну в обмен на нейтралитет Украины. По его словам, после возвращения делегации в Киев приехал Джонсон и сказал, что с Россией ничего подписывать не нужно, а нужно "просто воевать".

Эти слова широко использовала российская пропаганда, а диктатор Путин публично возлагал на Джонсона ответственность за срыв договоренностей. Сам Джонсон назвал такие утверждения ерундой и российской пропагандой и заявил, что никакой сделки не было.

В беседе с The Times Арахамия подтвердил, что британский премьер не оказывал давления на украинское руководство. Еще в мае 2022 года украинские медиа со ссылкой на анонимные источники писали, что Джонсон, прилетевший в Киев 9 апреля, настаивал на жесткой линии, и это снизило вероятность мирных договоренностей.

Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.