"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в Майами

В Майами состоялась встреча с участием представителей США, Украины, "европейской тройки" и Европейской комиссии. На ней обсуждались возможные пути деэскалации и завершения российско-украинской войны.

В частности, в центре внимания были как возможные "краткосрочные меры" вроде экспорта зерна, энергетического "перемирия", так и фундаментальные вопросы, такие как гарантии безопасности. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал встречу "продуктивной".

Что Уиткофф сказал о встрече в Майами

"Сегодня представители Соединенных Штатов Америки, "тройки ЕС", Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные обсуждения относительно потенциальных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долгосрочного мира", – подчеркнул Уиткофф.

По его словам, участники встречи обсудили "широкий спектр вопросов", от "энергетического перемирия" и возобновления экспорта зерна перед наступлением зимы до гарантий безопасности для Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов.

Обсуждались, по словам Уиткоффа, также "поддержка послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая вступление в ЕС".

Уже традиционно после переговоров Уиткофф выразил полный восторг от их результатов.

"Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшего изучения в преддверии следующего взаимодействия Соединенных Штатов с Россией. Участники подтвердили свою совместную приверженность продолжению дипломатических усилий для достижения устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для долгосрочной стабильности и процветания", – написал спецпредставитель Трампа.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву с "новыми идеями" по поводу мира в Украине. По данным Axios, именно этой поездке должна была предшествовать встреча спецпосланников с украинскими и европейскими чиновниками в Майами.