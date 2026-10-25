NYT о повороте Трампа к Москве: Украина ощущает моральный удар, а США перешли необратимую черту

Президент США Дональд Трамп все больше отдаляется от Украины и ищет сотрудничества с Россией, которая развязала полномасштабную войну. На фоне российских атак на украинские города решение Вашингтона закупать российское дизельное топливо и приостанавливать санкции вызывает у украинцев чувство предательства и моральное потрясение.

Об этом сообщает The New York Times. Разрыв между взглядами американского президента и опытом украинцев стал особенно ощутимым, а его сближение с Москвой многие в Украине воспринимают как переход черты, после которого будет сложно вернуть прежнее доверие.

Трамп сближается с Москвой на фоне российских атак

Авторы материала обратили внимание наконтраст между заявлениями Трампа и последствиями российских ударов. В тот же день, когда американский президент сказал журналистам, что Россия "хорошо вела себя по отношению к Украине", Владимир Зеленский опубликовал фотографию 14-месячной Ангелины, погибшей в результате удара российского дрона по детской площадке.

Мать девочки Инна также умерла в больнице, сообщил украинский президент. По оценке NYT, этот эпизод особенно наглядно показал, насколько различается восприятие войны в Вашингтоне и в Украине.

Трамп продолжает говорить об огромном количестве погибших и необходимости прекратить боевые действия. В то же время он обвиняет Украину в собственных внутриполитических проблемах и обращается за помощью к России. Особое возмущение в Украине вызвали решения о закупке российского дизельного топлива и приостановке санкций, которые, по оценке экспертов в области энергетики, вряд ли помогут существенно снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в США.

По данным издания, Соединенные Штаты сократили помощь Украине на 99%, а теперь американские деньги направляются в Кремль, поддерживая российскую военную машину. Тем временем в Организации Объединенных Наций заявляют, что число жертв среди украинского гражданского населения растет до "нового ужасного уровня".

Украинцы чувствуют себя преданными

NYT отмечает, что при предыдущем президенте США Джо Байдене Вашингтон позиционировал борьбу Украины как часть глобального противостояния за свободу и демократию. Украинцы хоронили погибших, веря, что их жертвы не напрасны, а страна борется за ценности, важные для всего демократического мира.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Трамп рассматривает войну преимущественно сквозь призму сделок и взаимной выгоды, а не как противостояние агрессора и государства, которое защищается.

"Мы многое дали Украине. Они ничего нам не дали. Помните об этом", – заявил американский президент на прошлой неделе.

Павел Казарин, главный сержант Сил беспилотных систем ВСУ и писатель, считает, что Трамп разрушает репутацию Соединенных Штатов, которую его предшественники формировали десятилетиями благодаря поддержке демократии, свободы и союзников по всему миру.

По мнению Казарина, американская администрация не понимает главной цели России – уничтожить Украину как независимое государство. Именно поэтому попытки договориться о мире без осознания этого риска могут потерпеть неудачу.

"Для украинцев эта война – это война за существование", – подчеркнул военный.

Визит Уиткоффа в Россию и новые удары по Киеву

Еще одним символом изменения американской политики стал визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Он назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" после освобождения американского гражданина, которого правительство США считало незаконно задержанным.

Через несколько часов после этого Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету. Три из них, по словам Зеленского, были оснащены кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения значительной территории.

Реакции Белого дома на применение такого оружия против города с населением около трех миллионов человек не последовало, отмечает издание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что киевляне на собственном опыте почувствовали, чего стоит российский "гуманизм", когда ракеты поражали энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы.

"Умиротворение, прислуживание и лесть не остановят эту войну", – подчеркнул он.

Лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук также обратила внимание на то, что число жертв среди гражданского населения росло несмотря на почти двухлетние попытки Трампа договориться о прекращении войны.

Она считает, что сосредоточенность американской администрации на территориальных претензиях России, правах на украинские полезные ископаемые и деловых договоренностях фактически посылает Москве сигнал, что судьбам мирных жителей не придают должного значения.

Число жертв среди мирного населения растет

По данным ООН, в 2025 году число погибших и раненых мирных жителей в Украине выросло на 31%. В первой половине 2026 года этот показатель увеличился еще на 37%.

В сентябре, согласно приведенным в материале данным, погибли не менее 328 мирных жителей, еще 2105 человек получили ранения. Это на 85% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Матвийчук опасается, что ситуация может ухудшиться из-за сокращения обмена американскими разведданными, задержек с поставками ракет-перехватчиков и сообщений об ограничении скорости работы спутниковой интернет-системы, контролируемой Пентагоном.

"Когда вы лишаете ресурсов сторону, которая защищается, вы не останавливаете войну", – заявила Матвийчук.

Почему Украина не может просто прекратить сопротивление

Несмотря на обвинения Трампа в адрес Зеленского, украинцы подчеркивают, что не могут просто отказаться от борьбы. Россия начала вторжение, тогда как Киев соглашался на предложенные американской администрацией варианты снижения интенсивности боевых действий – от полного прекращения огня до ограниченных перемирий на суше, в воздухе и на море. Москва же не согласилась ни на одно из таких предложений в сколько-нибудь существенном объеме.

По данным украинской разведки, Россия накапливает сотни баллистических ракет, тысячи крылатых ракет и десятки тысяч беспилотников для зимней кампании, цель которой – превратить украинские города в непригодные для жизни территории.

Издание также напоминает о задокументированных преступлениях российских военных в Буче, массовых захоронениях в Изюме и пыточных, обнаруженных в Херсоне и других освобожденных населенных пунктах. Поэтому многие украинцы убеждены, что капитуляция не принесет настоящего мира.

Матвийчук подчеркнула, что российская оккупация означает гораздо больше, чем замену государственного флага.

"Если мы прекратим сопротивление, то перестанем существовать. Мы исчезнем как нация", – подытожила она.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о якобы успешном телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что стороны договорились о поставках российского дизельного топлива в США. В рамках этого решения Вашингтон временно смягчил санкционные ограничения, разрешив продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения.

Как писал OBOZ.UA, американская активистка Лора Лумер выступила против договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США и поддержала позицию президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что доходы от продажи топлива могут помогать Кремлю финансировать войну против Украины.