Новое правительство в Израиле – перспективы отношений с Украиной и продолжение войны против Ирана

27 октября состоялись парламентские выборы в Израиле, которые показали, что ни один из основных блоков не одержал победу – "Ликуд" действующего премьера Биньямина Нетаньягу или оппозиционный "Яшар", который возглавляет Гади Айзенкот, а это означает, что ни один из политических блоков не получил большинства в Кнессете, необходимого для формирования правительства. Согласно опубликованным результатам "Ликуд" занял первое место, получив 27 мандатов из 120 мест в парламенте, на втором месте находится партия "Яшар", которой достается 21 мандат. В общей сложности блок "Ликуд" и ультраправых и религиозных партий получил 53 места, а оппозиционные силы вместе – 48 мандатов. Еще 19 депутатских кресел получают арабские партии.

Оппозиция получила поручение сформировать будущее правительство

Однако становится ясно, что вероятность формирования правительства для блока Айзенкота выше, ведь президент Израиля Ицхак Герцог в начале ноября поручил сформировать новое правительство именно оппозиции, у которой есть потенциальная возможность договориться с арабскими партиями, разделяющими общую позицию по прекращению войны с Ираном. Это возможно лишь благодаря тому, что у блока Айзенкота отношения с арабскими партиями также напряженные, но не откровенно враждебные, как в случае отношений арабских партий с блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Кроме того, сам Нетаньягу через общественное мнение и СМИ всячески стремился помешать переговорам оппозиции с арабскими партиями, чтобы добиться возможности перевыборов, которые позволили бы "Ликуду" и его союзникам получить больше мест в парламенте, однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Оппозиция и арабские партии успешно избрали спикера, демонстрируя способность договариваться

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент оппозиционные силы рассматривают в качестве рабочего варианта создание правительства меньшинства без вхождения арабских партий в Кабинет министров, но при их внешней поддержке. Сообщается, что Айзенкот определил ряд условий сотрудничества с арабскими партиями, главными из которых являются согласие признать ХАМАС террористической организацией и необходимость ликвидации его военного крыла. Поэтому главный вопрос в процессе формирования парламентской коалиции и правительства заключается в том, сможет ли оппозиция найти общий язык с арабскими партиями против общего врага – правого блока во главе с Нетаньягу. Таким образом, первым успешно преодоленным вызовом стало избрание спикера будущего состава парламента, в ходе которого обе арабские партии "Раам" и "Объединенный список" поддержали кандидатуру Матана Кагана от оппозиции, что позволило ему победить кандидата от "Ликуда" Офира Каца. Таким образом, успешное избрание спикера стало первой победой оппозиции и приблизило вероятность того, что Айзенкоту удастся сформировать правительство к установленному сроку – 6 декабря 2026 года.

Перспективы эскалации войны с Ираном и вероятность соглашения по Ормузскому проливу

Стоит отметить, что главный вопрос, привлекающий внимание практически всего мира, – перспективы продолжения войны с Ираном. Сейчас нельзя дать однозначных прогнозов относительно решений Айзенкота как кадрового военного и бывшего начальника Генштаба израильской армии. Сейчас лидер оппозиции не отрицает очевидного факта, что Иран является экзистенциальным врагом Израиля, однако в своей предвыборной кампании он выступал против усиления ударов и военной эскалации, что будет способствовать снижению цен на нефть в Израиле и мире. Таким образом, в случае потери Биньямином Нетаньягу поста премьер-министра США останутся в ситуации, когда поддержка Израиля может значительно снизиться, что поставит под сомнение и без того малоэффективную военную операцию Пентагона против Ирана. При этом с января 2027 года должен приступить к работе новый состав Конгресса, который может приостановить финансирование военных действий против Ирана, что может создать предпосылки для заключения нового соглашения по Ормузскому проливу, о чем наше издание уже недавно писало. Можно уверенно прогнозировать, что в таком случае соглашение с Ираном будет еще более невыгодным для Вашингтона, несмотря на то, что администрация президента Трампа пока выбрала сценарий продолжения блокады.

Айзенкот и его возможная политика в отношении Украины

Однако главным вопросом для нас остается то, какой политики в отношении Украины можно ожидать от нового израильского правительства. За все время пребывания Биньямина Нетаньягу на посту его политика была довольно предсказуемой и весьма скептичной по отношению к Украине. В то же время он всячески избегал конфронтации с Россией, в свое время лоббируя решение о том, чтобы российские войска оставались в Сирии, тогда как Айзенкот выступает за их полный вывод из региона. Потенциальная политика будущего правительства Айзенкота в отношении Украины на данный момент четко не определена, однако в риторике оппозиции не прослеживается никаких признаков ухудшения отношения к Украине. Таким образом, можно констатировать, что лично Айзенкот занимает осторожную позицию в отношении Украины, с самого начала войны выступая против передачи Украине израильского оружия, в частности систем противовоздушной обороны "Железный купол".

В то же время еще с 2022 года Айзенкот (как кадровый военный) публично отмечал успехи Украины в отражении российской агрессии и то, что международная поддержка существенно влияет на ее способность обороняться. Положительным моментом является то, что у Айзенкота нет таких личных отношений с Владимиром Путиным, как у Биньямина Нетаньягу, что уже может стать препятствием для российских интересов в регионе Ближнего Востока. Таким образом, пока нет оснований называть Айзенкота ни пророссийским, ни проукраинским политиком, а его позиция в будущем правительстве будет определяться в первую очередь интересами безопасности самого Израиля.