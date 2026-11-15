Блог | Новости из России. Почему Путин так и не решился сменить главу ФСБ

15 февраля руководителю ФСБ Бортникову исполняется 75 лет. И его замену на, вероятно, первого зама Королева обсуждали почти год. Но Путин оставил больного старого Бортникова еще на год. Точнее, пока кто-то из них не умрет

1. Уволить Бортникова в понимании Путина – значит показать всем, какой он старый. И хотя в России многие писали, что Бортников неоднократно просился на пенсию, Путин не решился это сделать. Отставка Бортникова напоминает ему о его собственной неминуемой смерти. А гонки на катафалках – его самый большой страх. Между прочим, именно поэтому так долго не разрешали говорить о скорой смерти Жириновского, который даже после смерти продолжал "работать" из больницы. Сейчас та же история с лидером Справедливой России Мироновым, которого никто не видел несколько месяцев, а он "активно работает" над законопроектами. Но это психиатрия. Есть и более логичные инструменты.

2. Для понимания сегодняшних процессов нам нужно вернуться на пару месяцев назад, когда сначала посадили, а затем выпустили из СИЗО бандита-миллиардера, знакомого Путина Илью Трабера. Тогда операцией по задержанию лично руководил первый заместитель главы ФСБ Сергей Королев. После увольнения Трабера с должности и даже из ФСБ вылетел руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов, правая рука Королева. Сейчас, с большой долей вероятности, можно реконструировать события таким образом:

- Алпатов донес Королеву о какой-то разновидности предательства со стороны Трабера. Королев предоставил эти документы Путину, который дал добро на арест.

- Далее в игру включился помощник и бывший охранник Путина Дюмин, который предоставил Путину данные о том, что Королев и Алпатов ошиблись. На основании этих документов Путин принял решение об освобождении и реабилитации Трабера. Более того, его активы, которые уже почти перешли в руки Ковальчуков, были возвращены Траберу.

– Эта история, похоже, дала Путину повод не назначать Королева руководителем ФСБ, Дюмин добился того, чтобы Королев не настолько усилился (похоже, там есть какие-то трения), а Ковальчуки имеют зуб на Дюмина. Между прочим, одна из последних новостей, которые сообщает российское издание "ВЧК-ОГПУ", – это то, как Ковальчуки не дали Дюмину поставить своего человека во главе Росимущества и сохранили своего руководителя Вадима Яковенко.

3. Таким образом, в ФСБ остается троевластие, когда есть три вертикали: вертикали Бортникова, Королева и Ткачева (руководитель военной контрразведки, человек Сечина). По мнению Путина, именно троевластие позволяет ему жить спокойно, потому что в ФСБ не может созреть переворот.

4. В то же время за последний год мы видим чрезвычайное усиление ФСБ. И де-факто Путин сам того не замечая начинает разрушать вертикаль технократов, пик могущества которой пришелся на 2022-23 годы, когда именно они не дали российской экономике рухнуть под санкциями. Когда в 2024 году Путин резко ограничил круг неприкасаемых, он тем самым сделал технократов беззащитными перед ФСБ. Точнее, неприкасаемыми осталась пара десятков людей из его окружения, но эти люди уже не могут защитить своих людей. И именно поэтому ФСБ так близко подошла к Кириенко и Мишустину, хотя и не может их тронуть. Вся эта история размывает вертикаль технократов, которая держится исключительно на желании Путина не менять никого из своего окружения. Это, конечно же, не крах системы – это медленная, но неуклонная ее эрозия.

5. Я понимаю, что в комментарии сейчас придут люди, которые начнут говорить, что в России ничего не меняется и зачем об этом писать. И это те же самые люди, которые в 2022 писали, что вот будет 200 тысяч убитых россиян, и война остановится.