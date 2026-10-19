"Никакой Ялты-3 не будет": Безсмертный объяснил стратегию Китая в отношении войны в Украине

Желаемой российским диктатором Владимиром Путиным "Ялты-3" не будет. Китай не заинтересован в разделе Европы на сферы влияния РФ и США, ведь европейский рынок очень важен для Пекина.

К тому же противостояние между Европой, США и Россией дает Китаю стратегические преимущества. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

Пекин не позволит Вашингтону и Москве делить Европу

Безсмертный убежден, что Китай не заинтересован в разделе Европы между США и Россией, поскольку Европейский Союз является важным рынком для китайских товаров. Об этом он сказал, комментируя возможное перераспределение сфер влияния между Вашингтоном и Москвой.

"Мне постоянно задают вопрос, будет ли Ялта-3. Я говорю, что никакой Ялты-3 не будет... Зачем это Си Цзиньпину? Ему нужна ликвидная Европа, которой он имеет возможность продавать, как ликвидному покупателю, почти на 600 миллиардов товаров ежегодно", – подчеркнул политик.

Он считает, что Пекин может наблюдать за соперничеством между Трампом и Путиным, не вмешиваясь в него напрямую.

"В этой ситуации Си Цзиньпин сидит на берегу реки Хуанхэ и следит за тем, чьи тела проплывают мимо. И он дождется, пока по реке проплывут и Путин, и за ним Трамп. И на этом вся проблема закончится", – сказал Безсмертный.

В то же время он считает, что текущая ситуация может быть выгодна для Китая, поскольку ослабляет его экономических и политических конкурентов.

"Другое дело, что нынешняя ситуация чрезвычайно выгодна Си Цзиньпину. И поэтому он, устроив тем самым вечную войну для Путина и вечное противостояние для Дональда Трампа, устраивает поединок, ограничивает возможность Европы конкурировать на мировом рынке. И ограничивает способность и возможность Европейского Союза построить новый мировой порядок", – заявил Роман Безсмертный.

Он также подчеркнул масштаб китайской экономики и ее отличие от подходов Трампа и Путина.

"Суть этой тактики заключается в том, что Китай слишком велик. Китай гораздо глубже. И у страны слишком огромные проблемы, чтобы заниматься такими мелочами, которыми занимаются Трамп и Путин", – считает политик.

Напомним, после последних событий Путин призывает Трампа и Си к исторительному разделению мира.

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