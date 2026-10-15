"Никакого моратория не было": в Кремле пожаловались на удары Украины по РФ и позицию Европы по поводу дизельного соглашения

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы фактически не вводила мораторий на удары по российским энергетическим объектам и НПЗ. По его словам, атаки беспилотников продолжались.

Об этом сообщили российские СМИ. Также он упомянул о дизельном соглашении президента США Дональда Трампа с Путиным, назвав позицию Европы по этому вопросу "деструктивной".

Что известно

В Кремле пожаловались на удары Украины по РФ, отметив, что Украина якобы не вводила мораторий на удары по российским энергообъектам.

"Никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам РФ фактически не было", — заявил Песков.

Говоря о соглашении по экспорту российского дизельного топлива, Песков назвал позицию Европы по этому вопросу "деструктивной". Также в России в очередной раз обвинили Украину в якобы нежелании "Киева и лично Зеленского идти на мир" в контексте "энергетических усилий США по мирному процессу".

Что предшествовало

В воскресенье, 11 октября, американский президент Дональд Трамп объявил о "энергетическом режиме тишины", на который якобы согласились Киев и Москва.

Сначала пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков не подтверждал достижение соглашения, а затем заявил, что перемирие"не было конкретизировано". Так он пытался оправдать российские удары по украинской энергоинфраструктуре. В частности, после ракетных ударов по киевским ТЭЦ и другим объектам энергетической инфраструктуры Украины Песков заявил, что Россию нельзя обвинять в несоблюдении так называемого "энергетического перемирия". По его словам, российские оккупанты продолжают террор, потому что "перемирие не было конкретизировано".

Издание Axios утверждает, что в заявлении президента США речь шла о прекращении обстрелов исключительно нефтеперерабатывающих заводов, а прекращение ударов по электростанциям и энергосетям якобы рассматривается как "следующий этап" договоренностей между Украиной и Россией, если атак на НПЗ не будет.

Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные не наносили новых ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, несмотря на то, что противник продолжал обстрелы объектов энергетики и гражданских объектов.

Трамп всё равно обвинил Киев. В его представлении кремлевский лидер Путин якобы стремится к миру, а Зеленский"не хочет договариваться".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под атакой оказались объекты энергетики. После серии взрывов в левобережной части столицы отключилось электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известно о пострадавших и погибших.