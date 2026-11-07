Германия исчерпала возможности для передачи Украине систем Patriot, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин больше не может поставлять Украине системы противоракетной обороны Patriot. По его словам, ФРГ исчерпала свои возможности, поэтому дополнительные поставки в настоящее время исключены.

Об этом Писториус сказал в интервью Berliner Morgenpost, передает Focus. Он напомнил, что Германия предоставила Украине несколько систем Patriot и управляемые ракеты.

"Все, что мы поставляем сейчас, мы пока не сможем заменить, это создало бы у нас пробелы, ответственность за которые мы не можем на себя взять... Сейчас мы не можем сделать больше", – отметил министр.

Учитывая это, теперь другие государства должны приложить больше усилий. Этот вопрос будет рассмотрен в середине ноября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, добавил министр обороны ФРГ.

Ранее Писториус говорил о том, что Германия и Великобритания работают над поиском дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины, в частности ракет для систем Patriot. Причина – недостаточные объемы американских поставок, а собственное производство боеприпасов в ФРГ пока только набирает обороты.

Он подчеркнул, что ситуация с обеспечением Украины ракетами-перехватчиками остается непростой, а имеющихся поставок из США недостаточно для нужд украинской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом в рамках визита в Берлин. По итогам встречи глава государства сообщил о контракте на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.