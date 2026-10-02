"Никогда не были предателями": Лукашенко заявил о совместном курсе с Россией на фоне войны в Украине и вспомнил Трампа

Беларусь и впредь будет придерживаться совместного с Россией курса в отношении войны в Украине. Минск имеет собственное видение отдельных аспектов войны, однако готов поддерживать решения российского руководства.

Об этом на встрече с главами делегаций – участниками заседания Евразийского межправительственного совета заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА. Отдельно он упомянул американского лидера Дональда Трампа, отметив, что благодарен ему за "обнажение" политики США и Запада.

Лукашенко пообещал оставаться на стороне РФ

"Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по поводу войны в Украине. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. – Ред.) часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого столкновения. В конце концов, мы же с ним "соагрессоры". У нас один вопрос (иногда в шутку обсуждаем): кто больше "агрессор" – я или он", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что имеет собственное видение отдельных аспектов войны в Украине и открыто обсуждал его с российским диктатором. Однако, заверил белорусский лидер, Минск и впредь будет придерживаться общего курса с Россией и поддерживать решения руководства РФ, несмотря на различия в оценке ситуации.

"Мы всегда будем с вами (с РФ. – Ред.), несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями", – сказал он.

Белорусский лидер оценил политику Запада

Не забыл Лукашенко также похвалить президента США Дональда Трампа, отметив, что благодарен "за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США".

"Венесуэла – это нефть. Куба – это наша безопасность, здесь ни России, ни Китаю, никому здесь не должно быть дела, это – наше. Гренландия – она нужна тому-то. Он (Трамп. – Ред.) не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии и, прежде всего, США. Исходя из этого, вы, видя их политику, делайте для себя выводы", – отметил самопровозглашенный белорусский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лукашенко заявил, что не намерен отправлять белорусских военных на войну в Украину. Он заверил, что его страна не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.