"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Он обосновал это тем, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заключать соглашение о прекращении войны, и добавил, что урегулирование может произойти без него.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не располагает значительным мобилизационным ресурсом.

Трамп объяснил, почему Украине нужны выборы

Американский лидер вновь призвал к проведению выборов в Украине и упомянул о российских атаках на жилые дома.

"Думаю, выборы нужны, ведь никто не убедит меня в том, что украинцы довольны тем, что в их жилые дома попадают ракеты. Но правда в том, что Россия – огромная страна, и Россия может потерять миллион мужчин, а после них у нее останутся еще миллионы. В Украине просто нет такого мобилизационного ресурса", – подчеркнул Трамп.

Однако он добавил, что, несмотря на значительно меньшие размеры Украины по сравнению с Россией, она получила от США лучшее в мире вооружение.

Мир можно договориться без Зеленского

Также американский президент обвинил Зеленского в нежелании идти на договоренности и предположил, что завершение войны могут согласовывать уже без участия действующего главы украинского государства.

"Думаю, в конце концов они придут к какому-то урегулированию. Сделают они это не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле не хочет", – сказал Трамп.

Трамп во время интервью. Источник: Скриншот

Напомним, также Трамп заявил, что возмущен ударами Украины по российским НПЗ, ведь именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть. Также глава Белого дома добавил, что Зеленский – человек, с которым "не стоит иметь дело".

Как писал OBOZ.UA, Зеленский считает ошибкой призывы Трампа к избранию нового украинского лидера. По его мнению, такие заявления могут навредить и самому главе Белого дома. Он также высказал мнение, что американцы могут негативно воспринять такую позицию своего президента.