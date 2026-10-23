"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом

Между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом действительно существует "некоторое напряжение". Но ухудшение отношений никак "не связано с личностями" и было вызвано прежде всего тем, что нынешний американский лидер решил смягчить санкции против страны-агрессора России.

Так Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию американскому телеканалу CNN. Он уточнил, что такое смягчение санкций (по его словам, это "заигрывание с Путиным") лишь "сделает его сильнее".

Ничего личного

Телеканал напомнил слова Зеленского о том, что Трамп "оказался не на той стороне истории", а также об ограничении доступа украинцев к сервису Starlink и прочих событиях, произошедших на фоне роста напряженности в отношениях между Украиной и США. Но сейчас "Зеленский избрал примирительный тон", считают в США.

"Мое отношение к Путину совершенно ясное. Я считаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом. И конечно, я против любой отмены санкций", – цитирует CNN слова Зеленского.

Напомним: 20 октября в Осло состоялась встреча Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Украинский президент назвал эту встречу "продуктивной", но подчеркнул, что лично он не убежден в стремлении Путина к миру.

"Путин играет, потому что, знаете, он игрок. Жаль, но он играет жизнями других людей. И конечно, он не хочет прекращать войну. Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украина больше всего нуждается от своих союзников в двух вещах. Во-первых, нужно "не отменять санкции против Путина", а во-вторых, украинцам нужно "предоставить более совершенные ракеты".

Земля очень важна

Украинский лидер намекнул на возможность заморозки текущих линий фронта, чтобы "заключить перемирие, прекратить убийства, сесть и поговорить". Однако он подчеркнул, что Киев никогда не признает оккупированные территории частью России и тем более не согласится на сдачу россиянам новых земель.

"Наша земля очень важна, потому что речь идет не о километрах – речь идет о людях. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну. Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то этого не понимает, но это их дело", – цитирует вещатель слова Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, после ряда определенных шагов навстречу российскому диктатору американский лидер стремительно потерял доверие и популярность среди избирателей. По последним данным, больше половины граждан США поддерживают объявление импичмента Дональду Трампу, а более двух третей ожидают, что демократы попытаются это сделать, если получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября.