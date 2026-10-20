"Ничего не изменилось": Рубио разъяснил позицию США по вопросу помощи Украине и поставки перехватчиков. Видео
Государственный секретарь США Марко Рубио.
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что позиция Вашингтона в отношении поддержки Украины в сфере обороны остается неизменной. По его словам, американская сторона продолжает придерживаться ранее определенного подхода.
Рубио подчеркнул, что никаких изменений в этой политике не произошло. Об этом он заявил, комментируя вопрос оборонной помощи Украине.
Рубио заявил, что позиция США не изменилась
Марко Рубио кратко изложил позицию Соединенных Штатов в отношении Украины в сфере обороны.
"В сфере обороны все, что мы делали в отношении Украины, остается неизменным. Ничего не изменилось", – заявил госсекретарь США.
Его слова касались, в частности, вопроса помощи Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио по трем важным для Украины вопросам. Стороны обсудили перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield. Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность помочь и четкую позицию.
Ранее Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас все сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".