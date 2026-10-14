"Непоколебимая поддержка": Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на дроны, ПВО и боеприпасы

Европейская комиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на нужды обороны. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что на фоне усиления воздушных атак поддержка Европы остается важной для защиты украинского неба и спасения жизней.

На что Украина направит средства

Финансирование поступило в рамках 90-миллиардной кредитной программы ЕС для поддержки Украины на 2026–2027 годы. Она предусматривает 60 млрд евро на оборону и 30 млрд евро на бюджетную помощь.

"Пока Россия тормозит на линии фронта, она продолжает усиливать воздушные атаки, жестоко нанося удары по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Непоколебимая поддержка Европы важна как никогда, чтобы помочь Украине защищать своё небо и спасать жизни", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, выделенные средства помогут удовлетворить самые насущные оперативные потребности Украины, в частности в беспилотниках и ракетах, необходимых для обороны.

В 2026 году в рамках оборонного компонента программы планируется направить на поддержку украинского оборонно-промышленного потенциала 28,3 млрд евро. Следующие транши по этой программе должны поступить в течение ближайших недель.

Какой объем финансовой поддержки ещё доступен Украине

По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украина имеет доступ к 29,64 млрд евро финансовой поддержки. Из этой суммы 25,24 млрд евро предусмотрено в рамках кредитной программы поддержки Украины: 12,54 млрд евро — на развитие оборонно-промышленного потенциала, ещё 12,7 млрд евро — на бюджетную помощь.

Кроме того, в этом году в рамках программы Ukraine Facility остаются доступными 4,4 млрд евро бюджетной поддержки. В целом на оставшуюся часть 2026 года предусмотрено более 17 млрд евро бюджетного финансирования, которое будет предоставляться при условии выполнения соответствующих требований.

В Еврокомиссии подчеркнули, что все решения о финансировании учитывают меняющиеся потребности Украины и предусматривают соблюдение согласованных условий и контроль за использованием средств.

С 2022 года Европейский Союз и его государства-члены предоставили Украине 231,5 млрд евро общей поддержки, в том числе 3,8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

Что предусматривает кредитная программа ЕС

Кредитную программу Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро Европейский парламент и Совет ЕС утвердили в феврале 2026 года. Она имеет два основных направления: укрепление оборонного потенциала Украины и её оборонной промышленности, а также обеспечение стабильного функционирования государства, предоставление основных государственных услуг и укрепление экономической устойчивости.

Оборонный компонент программы предусматривает модернизацию украинской оборонно-технологической и промышленной базы, а также постепенную интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленность.

Напомним, Еврокомиссия одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на беспилотники и ракеты PAC-3 для систем Patriot. Средства предусмотрены в рамках 90-миллиардного кредита ЕС для поддержки Украины.

Как писал OBOZ.UA, 7 октября Украина получила 1,24 млрд евро от Евросоюза в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.