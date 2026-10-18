Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне в классическом понимании этого слова. По его мнению, настоящей победой для Киева станет вывод российских войск, прекращение бомбардировок и возможность для украинцев свободно жить и строить свое будущее.

Об этом Кроцетто заявил в интервью BBC. Чиновник также отметил, что, хотя большинство итальянцев выступает против военной поддержки Украины, Рим уже передал Киеву 12 пакетов помощи и планирует отправить еще один до конца года.

Что Крозетто сказал о победе Украины

По словам главы итальянского оборонного ведомства, его главная цель заключается в том, чтобы Украина смогла выстоять, а война закончилась. Он пояснил, что понятие победы не следует отождествлять с полным военным разгромом России.

Кроцетто отметил, что некоторые люди воспринимают заявления о будущей победе Украины так, будто речь идет о походе украинской армии на Москву.

"Украина никогда не сможет выиграть войну. Моя цель — сохранить Украину живой и положить конец войне. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет победить Россию, не так ли? Что Зеленский чуть ли не въехал в Москву с украинским флагом", — заявил министр.

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Он подчеркнул, что победа Украины означает прежде всего восстановление ее свободы и прекращение российских атак, а не захват территории государства-агрессора.

"Нет, для Украины победа заключается в том, чтобы Россия ушла, прекратила бомбардировки и чтобы Украина вновь стала свободной страной с будущим. Вот что такое победа для Украины, к которой мы все стремимся", — подытожил Крозетто.

Напомним, ранее Гвидо Крозетто заявлял, что Украина уже выиграла войну против России, если оценивать ситуацию с учетом первоначальных целей Кремля. Он подчеркивал, что украинское государство выстояло, несмотря на ожидания скорого поражения, и изменило современное поле боя.

Как писал OBOZ.UA, правительство Италии и Банк развития Совета Европы выделили Украине 50 млн евро на компенсации за жилье, уничтоженное в результате российских атак. Средства планируется направить на жилищные сертификаты в рамках программы "еВосстановление", что позволит обеспечить новым жильем около 2200 украинских семей.