Не захотели сидеть за одним столом: на собрании МВФ в Бангкоке устроили демарш из-за делегата из России

На ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Бангкоке европейские представители выступили против первоначального плана рассадки гостей на официальном приеме. Причиной стало то, что за одним столом с ними должен был сидеть глава российской делегации, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который находится под санкциями ряда стран из-за российской агрессии.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает Интерфакс-Украина. По его словам, ряд руководителей центральных банков потребовали изменить утвержденную рассадку или решили не посещать прием, как только узнали о соседстве с российским представителем.

Кто выступил против совместного приема с россиянами

По словам Пышного, среди представителей, выразивших несогласие, были глава Банка Франции Эммануэль Мулен, президент Бундесбанка Йоахим Нагель, а также руководители центральных банков Англии и Хорватии Эндрю Бейли и Анте Зигман.

По первоначальному плану, за одним столом с российской делегацией также должны были находиться директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

После пересмотра рассадки Оверчук в итоге не пришел на официальный прием. Пышный назвал реакцию европейских представителей важным проявлением солидарности с Украиной и небольшой, но значимой дипломатической победой.

Пишный объяснил, почему важно демонстрировать солидарность

Глава НБУ подчеркнул, что прямые контакты с европейскими партнерами позволяют доносить до них полную картину российской агрессии и ее последствий. По его словам, за последние четыре года Украину посетили многочисленные руководители центральных банков Европейского Союза, а те, кто не смог приехать, поддерживали прямую связь с украинской стороной.

Сам Пышный также отказался от участия в приеме, несмотря на приглашение. Он объяснил это российскими обстрелами украинских городов и энергетической инфраструктуры, которые приводят к гибели людей и разрушениям.

"Поэтому вчера мы одержали пусть и небольшую, но важную дипломатическую победу", – отметил глава НБУ.

Кроме того, в этом году на ежегодном собрании не будет проводиться традиционная совместная фотосессия участников, известная как Family Photo. По словам Пышного, этого удалось добиться после обострения вопроса и соответствующих переговоров.

На собрание также прибыл находящийся под санкциями министр финансов РФ

Помимо Оверчука, на ежегодное собрание прибыл и министр финансов России Антон Силуанов, который также находится под санкциями. Это его второй подобный визит с начала полномасштабной войны.

Ранее, 31 августа – 1 сентября, он посетил встречу министров финансов стран "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина, США, куда его пригласили американские организаторы. Тогда присутствие российского представителя вызвало возмущение европейских делегаций: они назвали это тревожным сигналом и отказались участвовать в совместной фотосессии вместе с российским министром.

Напомним, 7 октября Украина получила еще 1,24 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Средства, предоставленные в рамках программы Ukraine Support Loan, будут направлены на первоочередные оборонные нужды государства.

Как писал OBOZ.UA, Украина может получить 29,5 млрд долларов от международных партнеров при условии выполнения взятых на себя обязательств. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, объясняя ситуацию с наполнением государственного бюджета.