"Не просите меня принимать решения об убийствах": Маск сделал заявление об ограничениях Starlink для Украины и "сочувствии" к россиянам

Американский миллиардер Илон Маск высказался об использовании спутниковой системы Starlink Украиной для военных операций с применением беспилотников. Он подчеркнул, что Starlink является гражданской системой и не предназначена для наступательных операций, которые приводят к гибели людей.

Также бизнесмен заявил, что не хочет лично принимать решения, от которых зависят жизни военных и гражданских. Отдельно Маск призвал сочувствовать не только украинцам, но и российским военным.

Маск объяснил позицию по поводу использования Starlink

По словам Маска, с самого начала он подчеркивал гражданское назначение Starlink. Для наступательных операций с использованием дронов, которые приводят к гибели людей, он предложил использовать другую систему – Starshield, находящуюся под контролем правительства США.

"Не просите меня, частное лицо, принимать решения, которые ведут к убийствам и иногда становятся причиной гибели невинных людей – не только военных. Это не в моей компетенции", – заявил бизнесмен.

Он также пожаловался на постоянное давление с требованиями принимать такие решения и назвал это возмутительным.

Маск опроверг отключение Starlink во время операции у Севастополя

Отдельно Маск заявил, что его компания не отключала Starlink для Украины. Он назвал неправдивыми утверждения о том, что несколько лет назад система якобы перестала работать во время украинской наступательной операции против российского флота в Севастополе.

"Мы не отключали Starlink. Это неправда", – подчеркнул он.

Бизнесмен назвал обвинения в отключении системы "полной ложью".

Маск призвал сочувствовать российским оккупантам

Также миллиардер раскритиковал, как он выразился, риторику, согласно которой Украина – хорошая сторона, Россия – плохая, а любые действия против россиян оправданны.

"Это жестоко, и занимать такую позицию – ужасно", – заявил Маск.

Он призвал сочувствовать не только украинским военным, погибающим на фронте, но и российским солдатам, которых, по его словам, мобилизовали и заставили оказаться на передовой.

"Никто не идет на фронт добровольно только для того, чтобы погибнуть от удара дрона. Эти сыновья больше никогда не увидят своих отцов", – добавил бизнесмен.

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных сбоях в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Украинские военные в течение нескольких дней фиксировали ограничение скорости работы системы до 161 км/ч (100 миль в час). После проверки выяснилось, что это не случайные ошибки, а системное ограничение.

Такие ограничения значительно осложняют работу украинских подразделений, которые применяют Starshield, в частности для перехвата российских реактивных беспилотников. Средства поражения не всегда успевают догнать воздушные цели, что уже приводило к попаданиям. Владимир Зеленский предупреждал, что это способствует увеличению числа жертв среди украинцев и позволяет России наносить более результативные удары.

15 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сени́к отметил, что из-за этих ограничений украинские военные могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как те заходят на подконтрольную Украине территорию. Вблизи линии фронта делать это сейчас не удается. Дипломат подчеркнул, что проблема носит массовый характер.

В SpaceX объяснили ситуацию технической проблемой, однако никаких дополнительных разъяснений украинская сторона не получила.