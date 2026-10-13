Не должны стать инструментами для оправдания агрессии: ЕС хочет сохранить изоляцию России в спорте и культуре

Евросоюз готовит новые предложения, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт и культурную жизнь. Европейская комиссия и служба внешней политики ЕС будут работать над этим вопросом после обсуждения на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров. О её выступлении сообщил корреспондент "Укринформа".

Спорт и культура

По словам Каллас, министры иностранных дел стран ЕС обсудили, как предотвратить возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Подобная ситуация, по её словам, касается и культурной сферы.

"Спорт и культура не должны стать инструментами для оправдания российской агрессии", — подчеркнула Каллас.

Она пояснила, что по итогам обсуждения её служба совместно с Европейской комиссией подготовит предложения по сохранению изоляции России в мировом спорте.

Санкции и культура

Отдельно Каллас упомянула о дальнейших санкциях против тех, кто уничтожает украинское культурное наследие. Таким образом, работа над ограничениями в спортивной сфере будет проходить параллельно с продолжением санкционных мер, связанных с разрушением культурных объектов Украины.

ЕС планирует разработать конкретные предложения на основе обсуждения министров. Дальнейшие шаги должны определить, как поддерживать изоляцию России в международном спорте и не допустить использования культурных и спортивных площадок для оправдания её агрессии против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кая Каллас считает замороженные российские активы одним из самых логичных источников для преодоления прогнозируемого дефицита финансирования Украины в 2027 году.