Не повторяйте ошибок Мудрой: Порошенко предостерег власти от давления на судей ВС

Петр Порошенко после заседания Большой Палаты Верховного Суда заявил, что представители власти пытаются давить на судей, чтобы обеспечить необходимое решение в свою пользу. Он напомнил, что бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, фигурирующая на пленках НАБУ о давлении на судей, в конце концов получила подозрение и попала в СИЗО.

"Не повторяйте ошибок госпожи Мудрой. Потому что, мне кажется, 3 апреля прошлого года я вышел на ступени Верховного Суда и впервые подчеркнул – у нас есть информация о попытке заместителя главы Офиса Президента конкретно давить на судей. Прошло несколько месяцев. Неопровержимые доказательства давления на судей Верховного Суда рассмотрены Высшим антикоррупционным судом. Национальное антикоррупционное бюро получило решение Высшего антикоррупционного суда о регистрации уголовного дела о незаконном влиянии на суд. Мудрой в Офисе Президента уже нет", – констатирует Порошенко.

"У нас есть пока не подтвержденная информация, что другой заместитель руководителя Офиса Президента, я впервые сейчас называю его имя, Олег Татаров, пытается влиять. Хочу отдельно подчеркнуть, что информации о том, что он сам звонит судьям Верховного Суда, у нас нет. Потому что мы несем ответственность за достоверность информации. А у нас есть информация о попытке влияния на судей через офицеров Службы безопасности Украины. Вся эта информация до нас доходит раньше, чем, как вы думаете, они выполняют ваше поручение", – сказал Порошенко.

"Еще хочу обратиться к членам Высшего совета правосудия. Ведь и через вас дано поручение отдельным неизвестным заместителем главы Офиса Президента повлиять на судей Большой Палаты. Хочу вас заверить – у нас эта информация будет раньше, чем у них", – предупредил пятый Президент.

"Если мы ошибаемся, я буду счастлив. Если это остановит незаконные действия, которые разрушают верховенство права, цель достигнута", – сказал Порошенко.

Как известно, сегодня Большая Палата Верховного Суда начала рассмотрение апелляционной жалобы Петра Порошенко на решение о санкциях. Судьи Большой Палаты отказали представителям власти в проведении заседания в закрытом режиме из-за наличия в деле так называемых документов ДСК. На заседании присутствовали представители 17 посольств и десятки журналистов.

Петр Порошенко в суде заявил, что введение незаконных санкций против политических оппонентов – это путь к путинизации Украины. "Как государственный деятель и политик не только я, но и миллионы моих избирателей должны понимать, за что были применены санкции. Без суда, без адвокатов", – сказал Порошенко. Он напомнил, что во время рассмотрения дела в первой инстанции представители власти не смогли объяснить основания для санкций. Порошенко также предостерег, что подобный прецедент произвола власти опасен, ведь таким способом можно любого из оппонентов исключить из политического процесса и не допустить к выборам.

"Если мы оставим этот прецедент, то завтра кто угодно может вычеркнуть любое количество людей из избирательного бюллетеня. Это путинизация Украины", – считает Порошенко.

Он отметил, что это дело противоречит практике ЕСПЧ, а также получило соответствующую реакцию в резолюциях Европарламента и Еврокомиссии. "Потому что именно наше движение в Европу является принципиальным, и там есть кластер Fundamental, где речь идет о верховенстве права и независимости судов. Я был очень разочарован решением первой инстанции, пока мы вместе с моей юридической командой не получили доступ к записям НАБУ, записям госпожи Мудрой, которая является заместителем главы Офиса Президента, о давлении на отдельных судей Верховного Суда. И моя цель – обеспечить независимость суда как одного из высших институтов", – подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко в суде также напомнил, что большая часть состава СНБО, который голосовал за санкции, уволена с должностей или получила подозрения по коррупционным делам: "это Галущенко, Ермак, Пронин, Свириденко, Стефанишина. Среди 14 человек, голосовавших за введение санкций, 11 уволены по дискредитирующим обстоятельствам", – говорит Порошенко.

Адвокаты Порошенко также указали на многочисленные нарушения процедуры и фальсификацию документов при введении санкций.

Рассмотрение иска Порошенко против Зеленского об отмене санкций в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда затянулось более чем на год. Решение коллегии судей КАС было принято под политическим давлением – об этом заявили адвокаты пятого Президента. Они сообщили, что обжалуют это решение в Большой Палате Верховного Суда, а также в ЕСПЧ и Комитете ООН по правам человека.

Двое судей – председательствующая Радышевская и экс-глава КАС Смокович – в своих особых мнениях заявили, что представители власти не предоставили оснований для введения санкций против Порошенко, поэтому санкции должны быть отменены. Трое других судей, вставших на сторону власти, – Кашпор, Мацедонская и Мельник-Томенко.

По словам адвокатов, сценаристом этого решения с самого начала был Андрей Портнов. Санкции ввели на основании письма за подписью главы Госфинмониторинга Пронина, а сама фабула "обвинений" Порошенко скопирована из публикации издания, подконтрольного Портнову.

"Европейские институты, Европарламент, Совет Европы четко отметили, что отсутствие или наличие прогресса будет определяющим в вопросе евроинтеграции Украины. И даже если мы не услышим законных, обоснованных ответов на этот вопрос от Верховного Суда, мы обязательно услышим их от европейских органов", – сказал адвокат.

Следующее заседание Большой Палаты ВС состоится 26 января 2027 года.