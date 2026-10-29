"Не подписана и не вступила в силу": поляки получили официальное разъяснение о постановлении Львовского облсовета по поводу года УПА

Постановление Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА), Романа Шухевича и Олега Ольжича до сих пор не подписано и не вступило в силу. Об этом польскую сторону официально проинформировал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий после того, как решение депутатов вызвало возмущение в Польше.

Как сообщает Польское агентство печати (PAP), соответствующее разъяснение Козицкий предоставил в письме маршалку Силезского воеводства Войцеху Салузе. Он также подчеркнул, что решения органов власти должны учитывать внешнеполитические интересы Украины и важность добрососедских отношений с Польшей.

Что ответил Козицкий польской стороне

О получении письма от начальника Львовской ОВА в среду, 28 октября, сообщило управление маршалка Силезского воеводства.

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в Вашем письме, по состоянию на сегодняшний день не подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польша", – отметил Козицкий.

Он также подчеркнул, что осознает чувствительность вопросов исторической памяти для украинского и польского народов. По его убеждению, обсуждать такие темы необходимо в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Отдельно начальник ОВА напомнил о многолетнем партнерстве Львовщины с Силезским воеводством. Он поблагодарил польскую сторону за поддержку Украины, помощь жителям региона и украинцам, которые нашли убежище в Польше из-за российской агрессии.

Почему решение Львовского облсовета вызвало возмущение в Польше

20 октября Львовский областной совет на пленарном заседании принял решение провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте облсовета.

В частности, маршал Силезского воеводства Войцех Салуга обратился с письмом к Максиму Козицкому, призвав украинских депутатов пересмотреть свою позицию.

Польский чиновник назвал постановление скандальным, болезненным и непонятным. По его мнению, оно разъединяет Украину и Польшу, тогда как выгоду от таких разногласий получает только Россия.

"Ожидаемой была бы реакция депутатов Львовского областного совета по поводу отмены этого решения", – написал Салуга в социальных сетях.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал решение Львовского облсовета неприемлемым, заявив, что оно углубляет разногласия между украинцами и поляками. В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил об обращении с просьбой внести депутата облсовета Святослава Шеремету в список лиц, нежелательных в Польше.

В Министерстве национальной обороны Польши опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за скандала вокруг решения Львовского облсовета. Представитель ведомства Януш Сеймей подчеркнул, что информация о блокировке поставок вооружения не соответствует действительности.

Как писал OBOZ.UA, польский город Перемышль и Люблинское воеводство приняли решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом и Львовской областью. Польская сторона допускает возобновление сотрудничества после пересмотра спорного решения.