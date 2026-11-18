"Не нам указывать": Британия и Германия не согласились с критикой США насчет украинских ударов вглубь РФ

В Британии и Германии не согласились с критикой дальнобойных ударов Украины по России со стороны Соединенных Штатов. Представители Лондона и Берлина отметили, что никто не должен указывать Киеву, как вести войну, а также обратили внимание на российские террористические удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Об этом министры обороны обеих стран заявили на пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Они также отметили влияние дипстрайков на ситуацию на фронте, касательно которого выразил сомнения представитель Пентагона.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул, что в последнее время линия фронта смещается в пользу Украины, а удары вглубь территории России помогли ослабить военную машину страны-агрессора, что способствует приближению конца войны.

"Не нам указывать Украине, как вести свою войну… А что касается способности наносить удары вглубь территории противника, у меня нет никаких сомнений, что это помогло ослабить военную машину Путина, выиграть время и спасти жизни", – отметил министр.

Он подчеркнул, что партнерам важно активизироваться и продолжить свою поддержку Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус резко отреагировал на комментарии представителя США. Он предложил вспомнить о российских ударах по гражданской энергетической, водопроводной, тепловой и другой инфраструктуре Украины.

"Нам следует говорить именно об этом, а не о законных и легитимных ударах по России, направленных против невоенных целей… Критиковать такие удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных целей и объектов военного назначения, – это, на мой взгляд, довольно бессмысленно", – заявил Писториус.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте избежал прямой поддержки или критики действий Украины.

"Мы все в НАТО согласны, что для Украины, конечно, важно делать все необходимое, чтобы защититься от российских атак… Считаю важным, чтобы эту (российскую – Ред.) военную машину вывели из строя", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал украинские атаки вглубь России, упомянув, в частности, удары по логистическим центрам Wildberries. По его словам, от таких обстрелов страдает гражданское население РФ, но они не приближают мир и могут усиливать готовность Кремля и российского общества к эскалации.