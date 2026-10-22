"Не хотел оказываться между двумя воюющими государствами": Вэнс возложил на Маска ответственность за ограничение Starlink для Украины

По всей видимости, приказ об ограничении возможностей сервиса Starlink для украинских военных отдал владелец этой сети, советник американского президента Илон Маск. По словам вице-президента США Джея Ди Венса, позиция Маска "вполне понятна": миллиардер "не хочет оказываться между двумя воюющими государствами".

Так или иначе, это касается не самого Маска, а политики США в отношении Украины и России. По крайней мере, так считает вице-президент США Джей Ди Венс.

Что сказал Венс

Ранее Маск заявлял, что решения по Starshield, так называемому "военному пакету" Starlink для Украины, принимают американские военные и непосредственно президент США. Но американский лидер несколько раз отрицал свою причастность к ограничению Starlink для Украины. Соответственно, часть американских законодателей теперь требуют расследовать, кто именно отдавал приказ.

Венса спросили, согласен ли он с необходимостью проведения расследования. Но на этот вопрос вице-президент не ответил.

"Я считаю, что Илон Маск руководит частной корпорацией, и вполне понятно, что он не хочет оказаться между двумя воюющими государствами без фактических указаний от правительства США о том, что ему делать. Так что я не думаю, что речь об Илоне. Я считаю, что это принципиальный вопрос о том, какой будет политика Америки в отношении Украины и России", – сказал Венс.

Он добавил, что США якобы "работают над возобновлением переговоров".

Также Венс назвал "довольно ироничным" тот факт, что европейские страны, у которых "нет ничего" подобного технологиям, разработанным инженерами Маска, "почти повсеместно решили вести против SpaceX регуляторную и лицензионную войну", а теперь "все бегут" – именно к Маску.

"Это подчеркивает то, о чем президент говорит годами: европейские страны зависят от американских технологий, бизнеса и армии. В то же время европейские политические лидеры любят критиковать США – своих союзников, от которых так зависят", – сказал он.

Проблема со Starlink

Напомним: Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, который предоставляют Украине. Его действия могли быть заранее не согласованы с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его руководителя Пита Хегсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничении систем Starshield, с которым столкнулись украинские военные.

В свою очередь, Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме восстановила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских нужд.