"Не очень оптимистичен": президент Румынии спрогнозировал, когда появится шанс на мир в Украине

Президент Румынии Никушор Дан считает, что шансы на достижение мира в Украине могут возрасти весной 2027 года. В то же время он скептически оценивает перспективы завершения войны до конца текущего года.

Об этом румынский лидер заявил в Брюсселе перед заседанием Европейского совета, сообщает Укринформ. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины и усиливать давление на страну-агрессора.

Когда могут появиться реальные перспективы мира в Украине

На вопрос о возможности достижения мира в Украине до конца 2026 года Дан ответил: "На данный момент я настроен не очень оптимистично".

По словам румынского президента, Россия рассчитывает использовать зимний период как дополнительный инструмент давления на украинское общество из-за трудностей с функционированием энергетической инфраструктуры страны.

"Я думаю, что больше шансов на мир будет весной следующего года", – подчеркнул Дан.

В то же время он подчеркнул, что для улучшения перспектив мирного урегулирования международным партнерам необходимо продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Никушор Дан. Источник: newsmaker.md

Что известно о перспективах завершения войны в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить мирное соглашение до января. По его словам, из-за спешки американской стороны Киев может столкнуться с требованиями о значительных уступках.

Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: facebook.com/zelenskyy.official

В то же время российский диктатор Владимир Путин до сих пор не демонстрирует готовности прекратить боевые действия. Зеленский подчеркнул, что Украина также стремится как можно скорее установить мир, однако он не должен быть достигнут исключительно за счет украинских интересов.

Если сторонам не удастся достичь приемлемого для Киева мирного соглашения, Украина будет добиваться от США мощного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России. По мнению президента, такие меры должны побудить Москву прекратить войну.

Как писал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос главным препятствием для завершения войны в Украине. По его словам, чтобы разблокировать переговорный процесс, необходимо сначала согласовать условия послевоенного урегулирования, и только после этого переходить к обсуждению возможных территориальных уступок.