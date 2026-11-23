"Не позволим отмотать ситуацию назад": Вадефуль подтвердил необратимость пути Украины в НАТО

Германия подтверждает необратимость пути Украины в НАТО и отвергает возможность ограничения права государств самостоятельно выбирать союзы в сфере безопасности. В то же время сейчас Берлин не может назвать конкретные сроки и условия вступления Украины в Альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в Берлине. Он подчеркнул, что право каждого государства самостоятельно определять свою ориентацию в сфере безопасности является неотъемлемым, а решение о принятии новых членов принимают страны Альянса.

Украина имеет право выбирать союзы в сфере безопасности

Отвечая на вопрос представителя Исландии о позиции Германии по членству Украины в НАТО, Вадефуль сослался на Парижскую хартию для новой Европы, закрепляющую право государств самостоятельно выбирать собственную среду безопасности.

"Я уже упоминал Парижскую хартию. Мы все подписали эту хартию, и в ней совершенно четко говорится, что каждая страна имеет право выбирать свою среду безопасности. Это неотъемлемое право, и в этом нет никаких сомнений", – заявил глава МИД Германии.

Он подчеркнул, что НАТО не позволит вернуться к порядку, при котором право государств самостоятельно определять свою ориентацию в сфере безопасности могло бы быть ограничено.

Решение о вступлении принимают государства Альянса

Вадефуль также напомнил, что окончательное решение о принятии новых членов в НАТО остается за странами Альянса. В качестве примера он привел вступление Финляндии и Швеции, прошедших соответствующий процесс и в итоге получивших положительное решение.

"Если какая-то страна хочет к нам присоединиться, то, конечно, именно нам решать, сказать да или нет. Так было всегда. Мы уже прошли этот процесс с Финляндией и Швецией. Это заняло некоторое время, но в итоге решение, к счастью, было положительным. Это касается и Украины", – сказал министр.

Конкретных сроков вступления пока нет

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства признал, что пока не может ответить, когда именно Украина сможет присоединиться к НАТО и на каких условиях это произойдет.

"Могу ли я сказать вам, когда, как и при каких обстоятельствах это произойдет? Откровенно говоря, нет. Но наша, я бы сказал, общая позиция, а также позиция этой Ассамблеи заключается в том, что Украина находится на необратимом пути в НАТО. И я бы сказал, что это наша позиция. А дальше посмотрим, как и удастся ли это реализовать на практике", – заявил Вадефуль.

Таким образом, Германия подтвердила поддержку евроатлантического курса Украины и принципа открытых дверей НАТО, однако конкретные сроки возможного членства остаются неопределенными.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Европы считают, что на фоне последних требований России о сокращении военного присутствия Альянса на континенте нынешний момент подходит для возобновления обсуждения вступления Украины в НАТО. Ведь такое членство само по себе является довольно сильной гарантией безопасности для Украины.