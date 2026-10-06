Назвал "катастрофой": в Германии вспомнили слова Путина на Мюнхенской конференции, которые разоблачили его планы агрессии. Видео

В Германии вспомнили слова кремлевского диктатора Владимира Путина о распаде Советского Союза, который он называл величайшей катастрофой XX века. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль предположил, что, учитывая такую оценку, Путин может стремиться исправить эту "катастрофу".

По его словам, речь идет о стремлении восстановить то, чем был Советский Союз. Среди стран, которых это может касаться, Вадепуль назвал Украину, Грузию, Молдову и страны Балтии.

Путин называл распад СССР катастрофой

Йоханн Вадепуль напомнил слова Путина о том, что самой большой катастрофой XX века для него был распад Советского Союза.

"Если исходить из этой его точки зрения, то приходится признать: если это была величайшая катастрофа, он, вероятно, стремится ее исправить", – сказал немецкий министр.

Какие страны могут быть в планах

По словам Вадепуля, очевидно, существует стремление восстановить то, чем был Советский Союз.

Он отметил, что это касается Украины, Грузии, Молдовы и стран Балтии.

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