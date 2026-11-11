"Самое важное – остановить войну": Зеленский назвал ключевые шаги и объяснил роль Европы
Президент Украины Владимир Зеленский.
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Самым важным сейчас является остановить войну, потому что Украина теряет людей. Кроме того, последовательность дальнейших шагов должна быть четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Данию. Он прокомментировал изменения в американском посредничестве и вопросы, которые обсуждают на трехсторонних переговорах.
Что сказал президент
Глава государства прокомментировал новый способ дипломатии на переговорах.
"Подумать о безопасности, подумать о безопасности в Европе и подумать об обновлении в Европе, в Украине, без Европы. Такие изменения очень важны, и я думаю, что мы слышим и видим это в новом способе дипломатии", – заметил президент.
Он подчеркнул важность того, чтобы последовательность дальнейших шагов была четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.
По словам президента, во время следующих обсуждений также могут поднять вопросы энергетического перемирия, прекращения огня на море, обмена пленными и подготовки встречи на уровне лидеров.
Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России проходят 10–11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
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