"Самое важное – остановить войну": Зеленский назвал ключевые шаги и объяснил роль Европы

Самым важным сейчас является остановить войну, потому что Украина теряет людей. Кроме того, последовательность дальнейших шагов должна быть четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Данию. Он прокомментировал изменения в американском посредничестве и вопросы, которые обсуждают на трехсторонних переговорах.

Что сказал президент

Глава государства прокомментировал новый способ дипломатии на переговорах.

"Подумать о безопасности, подумать о безопасности в Европе и подумать об обновлении в Европе, в Украине, без Европы. Такие изменения очень важны, и я думаю, что мы слышим и видим это в новом способе дипломатии", – заметил президент.

Он подчеркнул важность того, чтобы последовательность дальнейших шагов была четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.

По словам президента, во время следующих обсуждений также могут поднять вопросы энергетического перемирия, прекращения огня на море, обмена пленными и подготовки встречи на уровне лидеров.

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России проходят 10–11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.