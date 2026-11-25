Самая тяжелая ситуация на Днепровщине и Запорожье: Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после российских ударов

Украинские энергетики продолжают ремонтные и восстановительные работы и "часто делают просто невозможные, невероятные вещи", чтобы отключений света было меньше. По состоянию на 25 ноября наиболее сложной ситуация оставалась в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом в традиционном вечернем обращении к гражданам сообщил президент Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ОП.

Энергетика

Глава государства отметил, что везде, где произошли вражеские обстрелы критической инфраструктуры, работают ремонтные бригады. Время от времени процесс приходится прерывать из-за угрозы новых ударов.

"Наиболее сложная ситуация сейчас в Днепре, на Днепровщине, а также в Запорожье. Необходимое оборудование, силы для восстановления есть везде, и это очень важно", – сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что энергетики "часто делают просто невозможные, невероятные вещи и работают так, как нужно, чтобы вернуть людям электричество".

"У россиян тактика неизменна: они бьют именно по линиям и сетям, бьют по подстанциям, чтобы усложнить передачу электроэнергии от генерации. Ремонтируем. И на каждый удар мы будем отвечать России, и отвечать будем достойно", – анонсировал он.

Операция ССО

Президент поблагодарил воинов из Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которые совершили атаку на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская область РФ), откуда регулярно поднимается российская авиация для обстрелов Украины.

"Нашими дронами сегодня поразили российский военный аэродром. Именно тот, с которого их авиация взлетает, чтобы ломать жизнь в Украине. Сейчас мы уточняем, какой именно ущерб получили россияне на этот раз", – сказал глава государства.

Он добавил, что Силы обороны продолжат отвечать противнику.

"Российская авиация, российские военные корабли и суда, которые перевозят российское оружие, – наши абсолютно законные цели", – подчеркнул президент.

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