"НАТО будет воевать иначе, чем Украина": в Североатлантическом альянсе пообещали дать отпор, если Россия нападет

НАТО в случае нападения России на государство – члена Альянса задействует военно-воздушные и военно-морские силы, а также будет наносить высокоточные удары большой дальности по российской территории. Альянс обладает значительно более широкими военными возможностями, чем Украина, которую с начала полномасштабной войны ограничивали в использовании определенных систем вооружения.

Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью Укринформу на полях специального мероприятия брюссельского офиса Киевского форума по безопасности. Он отметил, что НАТО внимательно изучает опыт украинского сопротивления, однако в случае прямого конфликта с Россией будет воевать иначе.

НАТО задействует авиацию, флот и дальнобойные удары

Бауэр объяснил, что Украина была вынуждена выстраивать собственную модель ведения войны из-за ограничений, которые западные государства вводили на использование предоставленного ей вооружения.

"Украина вынуждена вести эту войну определенным образом, поскольку США и другие западные государства ограничивали или даже запрещали ей использовать некоторые системы вооружения. Поэтому НАТО будет воевать иначе, чем Украина, против россиян", – сказал адмирал.

По его словам, в случае нападения России на НАТО Альянс задействует военно-воздушные силы, военно-морской флот и будет наносить высокоточные дальнобойные удары по территории РФ.

Бауэр отметил, что Украина сейчас все чаще применяет подобный подход благодаря собственным разработкам. По его словам, в начале полномасштабной войны ограниченные ресурсы заставили Украину активно развивать беспилотные системы, которые стали, в частности, ответом на нехватку артиллерийских боеприпасов.

Потенциал НАТО значительно превосходит возможности Украины

Отдельно Бауэр сравнил возможности украинской авиации с потенциалом Альянса.

Он отметил, что даже наличие у Украины истребителей F-16 не может сравниться с полным набором авиационных возможностей НАТО, куда в частности входят стратегические бомбардировщики и самолеты F-35, F-22, F-15 и F-16, а также другие возможности, которыми располагает Альянс,

"Поэтому нам следует быть внимательными и сделать правильные выводы из опыта Украины. Однако НАТО необязательно будет воевать с россиянами так же, как вам приходится воевать", – сказал адмирал.

В НАТО планируют сломить врага

Бауэр считает, что региональные планы Альянса отвечают задачам противодействия возможной российской агрессии.

Он сослался на слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Гринкевича, который несколько недель назад выступал на форуме в Варшаве. По словам Бауэра, позиция заключалась в том, что статья 5 Вашингтонского договора остается незыблемой, а американские войска в Европе будут действовать в составе НАТО.

Сначала их задачей будет заблокировать российские силы, при необходимости – ослабить их наступление, а если конфликт затянется – "сломить врага", сказал адмирал.

По его словам, речь идет также об уничтожении промышленного комплекса и логистической инфраструктуры, необходимых России для ведения затяжной войны. Бауэр сравнил это с действиями Украины, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

"Генерал Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, как раз говорил об этом на форуме в Варшаве всего несколько недель назад. Его послание заключалось в том, что статья 5 – нерушима, а американские войска в Европе будут действовать в составе НАТО: сначала – чтобы заблокировать россиян, при необходимости – чтобы ослабить их натиск, а если конфликт затянется – чтобы сломить врага. Речь идет о промышленном комплексе и логистическом обеспечении затяжной войны – их нам придется разрушить (так же, как Украина сейчас действует против России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты)", – заявил адмирал.

США остаются с НАТО

На вопрос о политической готовности всех союзников НАТО дать отпор России Бауэр заявил, что выступление генерала Гринкевича в Варшаве не могло состояться без предварительного согласования с Белым домом.

По его мнению, это был сигнал президента США Дональда Трампа для НАТО: "Америка – с Альянсом, статья 5 – нерушима, а региональные планы – готовы к применению".

В то же время Бауэр рассказал, что у НАТО есть механизмы усиления своих сил в случае, если, по данным разведки, Россия будет наращивать военную группировку на определенном направлении.

По его словам, боевые группы в разных странах могут быть увеличены примерно с тысячи до пяти тысяч военнослужащих – до уровня бригады. Он подчеркнул, что соответствующие планы уже согласованы на политическом уровне, поэтому на определенном этапе в рамках этих планов будут предприняты соответствующие шаги.

Бауэр отметил, что раньше такие меры могли бы вызвать дискуссии об их целесообразности, тогда как теперь соответствующие решения уже заложены в региональные планы Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. Также союзники по НАТО согласовали три оперативных региональных оборонных плана.