НАТО проведет заседание через российские ракеты в Польше: подробности

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября состоится внеочередное заседание Североатлантического совета. Поводом для экстренного сбора стало нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами и беспилотником во время массированной атаки РФ на западные регионы Украины.

На предстоящем заседании Польшу будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский. Об этом сообщает издание RMF24.

Ожидания Варшавы и подготовка к встрече

Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассчитывает на решительную реакцию партнеров и "мощную поддержку от союзников по НАТО в деле усиления защиты восточной границы".

По его словам, на встрече будут представлены конкретные предложения и определены новые варианты действий. Накануне глава польского оборонного ведомства уже обсудил детали предстоящих шагов с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, а также поблагодарил генсека Альянса Марка Рютте за оперативную реакцию.

Североатлантический совет – главный директивный орган НАТО, в который входят представители всех государств-членов (послы, министры или главы государств).

Хронология инцидента

Нарушение воздушного пространства на юго-востоке Польши произошло рано утром 20 ноября на фоне одной из крупнейших российских атак по западной Украине. На территорию страны залетели три воздушных объекта. Два из них упали в Подкарпатском воеводстве, один – в Люблинском воеводстве.

По предварительным данным польской прокуратуры, в одном из случаев достоверно подтверждено падение крылатой ракеты Х-101. В двух других эпизодах, вероятнее всего, речь идет об еще одной ракете и реактивном беспилотнике. Польские власти уточнили, что в результате падения обломков никто не пострадал.

Реакция руководства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21 ноября посетил Варшаву, где провел консультации с президентом и премьер-министром Польши. Он заверил польскую сторону в полной солидарности и подчеркнул необходимость детального расследования инцидента для корректировки оборонных планов.

"Польша – сильный союзник, у вас здесь отличные войска, и теперь нам нужно точно выяснить, что произошло. Командующий силами НАТО в Европе сделает все возможное, чтобы точно определить, где находятся угрозы нашей системе сдерживания и обороны, чтобы при необходимости мы могли внести изменения", – заявил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Польше во время атаки РФ на Украину упали ракеты X-101 и реактивный "Шахед". На ситуацию отреагировали руководство страны и НАТО.