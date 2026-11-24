Блог | НАТО может неожиданно стать гарантом территориальных приобретений РФ в войне с Украиной

Извините, пожалуйста, за откровенность.

Далее текст на языке оригинала.

Прогресом у мирних перемовинах наразі фактично є те, що –

без жодної реальної поступки від Росії –

Україну після стількох років війни, смертей і нищень-руйнувань наші чудові й неперевершені союзники на чолі з Головною [нібито] країною світу вмовили/змусили:

перейти від вимоги повернення кордонів 1991 року

спочатку до згоди на перемир’я згідно з кордонами на 23 лютого 2022 року,

потім до розмежування за лінією зіткнення,

а зараз вже потрохи активно обговорюється й просувається черговий варіант безпеки за території,

за якого Росія отримає й те, чого навіть не змогла захопити на Донбасі,

а Україна – якісь незрозумілі гарантії "на кшталт 5-ї статті".

Так от, гарантії ці практично призведуть лише до гарантування з боку країн НАТО збереження "нових реалій"

[як встиг майже напередодні смерті порадити Кіссінджер,

а тупий Путін зрозуміє це своє неочікуване щастя останнім].

Тобто насправді йдеться про непохитність вже цих нахрапом оновлюваних кордонів,

щоб альянсові держави не мали зайвої необхідності втручатись у бойові дії за повернення того, що колись у нас було!

Трамп тим часом "прагмацинічно" розповідає, що йому "приємно мати того, в кого 4000 ядерних боєголовок, другом, а не ворогом",

в Європі ж її чудові соціальні країни фермерів, профспілок і нахабних афромігрантів проміж собою [крізь летаргічний сон] сперечаються:

не стільки, хто саме в разі чого захищатиме "таким чином гарантоване",

скільки, хто захищатиме їх усіх самих від Мордора (за такого Трампа!), коли Україна вийде з війни…