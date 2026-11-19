"НАТО и ЕС будут значительно надежнее": Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности Украине

Владимир Зеленский назвал членство Украины в НАТО и Европейском союзе лучшей гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всей Европы. По словам главы государства, во время встречи он предметно обсудил вопросы гарантий безопасности для Украины с лидерами стран Е3 и другими партнерами.

Об этом президент заявил во время общения с медиа по итогам заседания Коалиции желающих. Зеленский поблагодарил их за поддержку и четкую позицию относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Президент подчеркнул, что НАТО и Европейский союз были и останутся основами европейской архитектуры безопасности. В то же время он обратил внимание на вклад, который Украина может внести в укрепление этих структур.

"И все мы понимаем, что с украинской силой, с украинским опытом, с украинскими технологиями НАТО и ЕС будут значительно более надежными защитниками европейского образа жизни и европейской безопасности", – сказал Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул значение вступления Украины в Евросоюз. По его словам, это также вполне конкретная гарантия безопасности для всех европейских стран.

Общее будущее

Зеленский призвал партнеров признать реальность, в которой членство Украины в НАТО и ЕС является важным условием долгосрочной безопасности Европы.

"Нужно всем признать эту реальность – фактически мы все к этому подходим. И именно в этом ответ на вопрос, как сделать так, чтобы войн в Европе больше не было десятки лет", – подытожил президент.

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