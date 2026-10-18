Наши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. Видео

Украинские военные продолжают сдерживать российские штурмы в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. При этом Силы обороны фиксируют результаты операций Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса, в частности в рамках активной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на Telegram-канале. Он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

"Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года", — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал о ситуации в районе Доброполья в Донецкой области, где украинские военные уничтожают российские штурмовые группы и противодействуют попыткам оккупантов проникнуть на позиции Сил обороны.

"Непросто, но наши ребята уничтожают их", – отметил он.

Украинские защитники также удерживают позиции на других направлениях Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Под контролем Украины, как заявил президент, остаются Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка. Также продолжается оборона районов вблизи Краматорска.

Отдельно глава государства поблагодарил воинские подразделения за боевые результаты. В частности, он отметил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, выполняющую задачи на Александровском направлении, и 128-ю отдельную тяжёлую механизированную бригаду, действующую на Запорожском направлении.

Также президент отметил работу 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем и 414-й отдельной бригады беспилотных систем за результаты в уничтожении российских сил в Донецкой области.

Комментируя ситуацию вблизи Запорожья, Зеленский опроверг российские утверждения о приближении оккупантов к городу на пять километров.

"Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там в России фантазирует Путину", — заявил президент.

В то же время Зеленский сообщил о подготовке к дипломатическим контактам с партнерами. По его словам, на следующей неделе запланированы встречи в Европе, которые должны помочь Украине укрепить обороноспособность. Президент также рассказал о беседе с представителями американского президента Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Фактически, наши команды не прекращают общение и каждый день находятся на связи", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны и рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Среди приоритетов он назвал укрепление противовоздушной обороны, в частности поставки американских систем Patriot.

"Мир наступает только благодаря силе, благодаря искреннему сотрудничеству", — подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские защитники из числа штурмового полка "Скала" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков. Оккупанты там накапливали силы, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья, однако в районе Грузского и Новониколаевки ВСУ их остановили и отбросили.