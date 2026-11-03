"Наш сигнал России четкий": Мерц заявил о необходимости завершения войны в Украине

Россия должна прекратить войну против Украины и доказать готовность к серьезным мирным переговорам. Европа также должна активно участвовать в переговорном процессе и договоренностях по вопросам безопасности и санкций.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Он также заверил, что Берлин продолжит оказывать давление на Москву и всячески поддерживать Киев.

Мерц призвал Россию к переговорам и подчеркнул роль Европы

"Наш сигнал России ясен: пришло время положить конец этой войне. Локальное прекращение огня в Олешках может стать примером для договоренностей о прекращении атак на энергетику и в Черном море", – подчеркнул немецкий политик.

Мерц отметил, что Россия до сих пор препятствовала дипломатическим усилиям, а ее атаки в Черном море создают риск дальнейшей эскалации и угрожают глобальной продовольственной безопасности. Больше всего от возможного продовольственного кризиса могут пострадать беднейшие страны мира.

Канцлер Германии считает новый раунд мирных переговоров правильным шагом, однако подчеркивает необходимость участия Европы. По его словам, без нее невозможно решить ключевые вопросы урегулирования, в частности, касающиеся санкций против России и будущей архитектуры безопасности.

Германия и дальше будет помогать Украине

Пока Москва не продемонстрирует готовность к серьезному диалогу, Берлин продолжит усиливать давление на Кремль и поддерживать Украину.

"Мы не сворачиваем с выбранного курса: мир для Украины и безопасность для Европы. Хочу еще раз подчеркнуть: мы поддерживаем Украину, это в наших интересах, это отвечает нашим интересам в сфере безопасности и политическим интересам, касается мирного порядка в Европе, который важен для нас", – заверил Мерц.

Он также отметил, что большинство немцев понимают позицию правительства и поддерживают ее, поскольку убеждены, "что военное насилие в Европе не может привести к изменению границ".

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Там он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, также запланирована встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. По его словам, приоритетом нынешних переговоров остается дипломатическая координация: важные встречи, укрепление ПВО и поддержка украинской энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что переговоры на уровне рабочих групп между Украиной и Россией состоятся 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Соединенные Штаты Америки выступят посредником. Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и дальнейших шагах на пути к миру.