Нардеп от "Батькивщины" праздновал день рождения в день траура по погибшим от российского удара: подробности вечеринки. Видео

Народный депутат от Всеукраинского объединения "Батькивщина" Валерий Дубиль 9 октября устроил праздник в ресторане "Альфреско" на Обуховской трассе под Киевом. Мероприятие состоялось в день траура по погибшим в результате российского удара по Прилукам, а среди гостей были политики, чиновники, бизнесмены и представители общественных организаций.

Об этом говорится в расследовании журналистов Слідства.Інфо. Они зафиксировали гостей, прибывавших в ресторан, а также попали внутрь заведения, где лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко произнесла тост в честь Дубиля.

Что известно о празднике нардепа

По данным журналистов, вечеринка состоялась 9 октября 2026 года в ресторане "Альфреско". За два дня до этого Дубиль опубликовал пост о российском ударе по многоэтажному дому в Прилуках на Черниговщине и сообщил, что его команда из благотворительного фонда "Надія" помогает пострадавшим. В результате атаки погибли 22 человека, еще 54 получили ранения, среди них – семеро детей.

Журналисты подчеркнули, что празднование проходило на третий день траура по погибшим жителям Прилук. В то же время при подготовке материала они выяснили, что мероприятие могло объединять два события – день рождения нардепа и встречу Христианского корпуса.

Гости на праздновании в рест... Источник: Скриншот Развернуть

На парковке ресторана съемочная группа зафиксировала ряд политиков и публичных лиц. Среди них – депутат Киевсовета Владимир Старовойт, глава Житомирской областной организации "Батькивщины" Александр Дубенко, депутат Киевсовета Анна Свериденко, депутат Днепропетровского облсовета Елена Плахотник, народные депутаты Николай Томенко и Михаил Волынец, а также представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

На празднование также прибыли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, командир батальона "Братство" и основатель Христианского корпуса Алексей Середюк, бывший глава Херсонской ОГА Андрей Путилов и другие представители политических и деловых кругов.

Валерий Дубиль и Юлия Тимошенко. Источник: Скриншот

Тимошенко произнесла тост в честь Дубиля

Журналисты попали в ресторан, когда Юлия Тимошенко обращалась к присутствующим с речью. Она рассказала историю о том, как Дубиль пытался десять дней жить по заповедям, и пожелала ему и дальше придерживаться таких принципов.

"Если Господь будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте. Вот ты так живешь, и мы все тоже хотим так жить, и надеемся, что ты нас понемногу научишь так жить", – сказала Тимошенко.

Она также поблагодарила нардепа за то, что он собрал "такую славную команду", и подняла бокал за него и его семью.

Валерий Дубиль и Юлия Тимошенко. Источник: Скриншот

Сколько могла стоить праздничная вечеринка

"Следствие.Инфо" позвонило в ресторан, чтобы узнать стоимость аренды залов. По словам сотрудницы заведения, депозит за самый большой зал, рассчитанный примерно на 100 гостей, составляет 500 тыс. грн. Если мероприятие проходит в пятницу, субботу или воскресенье, дополнительно нужно заплатить 100 тыс. грн за аренду.

Таким образом, стоимость такого мероприятия могла составить около 600 тыс. грн без учета других возможных расходов. Журналисты отметили, что согласно законодательству народный депутат должен сообщить о существенных изменениях в имущественном положении, если его расходы превышают установленный порог. Однако в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции они не нашли соответствующего уведомления от Дубиля.

Что ответил Валерий Дубиль

В комментарии журналистам Дубиль объяснил, что его поздравление с днем рождения во время мероприятия не было заранее запланированной частью программы. По его словам, некоторые гости давно хотели с ним увидеться и воспользовались возможностью, чтобы поздравить его.

"Это было мероприятие "Христианского корпуса", я был приглашен как стратегический партнер, а то, что люди хотели, которые меня не видели и три недели хотели меня поздравить, и кто-то сказал слово, то понятно, что я же не возражал", – объяснил журналистам Дубиль.

Валерий Дубиль. Источник: Скриншот

В то же время Дубиль сообщил, что вместе с женой оплатил свое пребывание на мероприятии. Он предположил, что это могло стоить до 5 тыс. грн на человека.

Нардеп также объяснил, что его день рождения был за три недели до встречи. По его словам, часть гостей просто хотела поздравить его, а подарки якобы предназначались Христианскому корпусу и позже должны были быть переданы на фронт.

В то же время журналисты пообщались с некоторыми посетителями, которые подтвердили, что приехали именно на день рождения Дубиля. В частности, депутат Черкасского горсовета Игорь Мельников рассказал, что подарил имениннику картину. Другие гости также упоминали поздравления и подарки.

Игорь Мельников и Виталий Свищов

В расследовании отмечается, что среди присутствующих были люди, которые фигурировали в антикоррупционных расследованиях или уголовных производствах. Журналисты обратились к зафиксированным гостям с вопросами о цели их визита, однако с частью посетителей пообщаться не удалось.

Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль в 2025 году начал пользоваться автомобилем AUDI Q7 2024 года выпуска, стоимость которого составляет почти 3,7 млн грн. Всего на него и его родственников записан 31 объект недвижимости в Украине, а также недостроенный дом на Кипре, мотоцикл и четыре автомобиля.

Как писал OBOZ.UA, Валерий Дубиль в 2025 году задекларировал пользование домом в Киеве площадью 462,5 кв. м. Недвижимость принадлежит его падчерице Вите Присяжнюк.