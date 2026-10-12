Намерение России сломить Украину ударами по энергетике не сработает: командующий НАТО отметил боевой дух украинцев

Украина смогла в значительной степени стабилизировать линию фронта, а попытки России сломить сопротивление украинцев массированными ударами по энергетической инфраструктуре зимой, скорее всего, не достигнут своей цели. Несмотря на сложные условия и превосходство противника в численности и ресурсах, украинские защитники демонстрируют стойкость, изобретательность и высокий боевой дух.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что украинцы уже неоднократно опровергали прогнозы тех , кто недооценивал их способность противостоять российской агрессии.

Украина стабилизировала фронт благодаря стойкости военных

По оценке Гринкевича, украинские Силы обороны проделали значительную работу в течение последних месяцев и всего 2026 года. Генерал отметил, что линия фронта в значительной степени стабилизировалась, несмотря на численное превосходство российских войск и разницу в доступных ресурсах.

Он связал этот результат с боевым духом украинцев, их способностью находить нестандартные решения и эффективно действовать в сложных условиях.

"Украинцы проделали невероятную работу в течение последних нескольких месяцев и, в частности, фактически на протяжении всего 2026 года. Линия фронта в значительной степени стабилизирована. И это огромная заслуга боевого духа украинцев, их инновационного духа и того, что им удалось сделать на этой линии фронта, несмотря на разницу в численности личного состава и разницу в доступных ресурсах", – сказал командующий.

Почему российские удары по энергетике не сломят украинцев

В то же время Гринкевич предупредил, что российские удары на большие расстояния по энергетической инфраструктуре могут сделать предстоящую зиму очень тяжелой для гражданского населения. По его словам, Москва пытается создать невыносимые условия для жизни украинцев, чтобы ослабить их волю к сопротивлению.

Однако генерал считает, что эта стратегия, скорее всего, не сработает.

"Я также скажу, что это, вероятно, не сработает", – подчеркнул он.

Гринкевич добавил, что украинцев недооценивали еще с самого начала полномасштабной войны, и он не собирается повторять эту ошибку. По его убеждению, украинский народ переживет сложную зиму и выйдет из нее еще более решительным и несокрушимым.

Напомним, генерал НАТО Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины в ответ на гибридные атаки России. По его словам, диверсии, поджоги, кибератаки и нарушения воздушного пространства направлены на то, чтобы ослабить решимость западных союзников и заставить их отказаться от помощи Киеву.

Как писал OBOZ.UA, у НАТО есть различные варианты реагирования на гибридные атаки России, в том числе и непубличные меры. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что Москве не удается достичь цели – ослабить единство союзников и прекратить их поддержку Украины.