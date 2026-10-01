"Нам и так хватает дизеля": Путин признал, что отказался от предложенного США энергетического и морского перемирия. Видео

Российский диктатор Владимир Путин публично подтвердил, что Москва отклонила предложение США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал его "бессмысленным". По словам главы Кремля, санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.

Об этом Путин заявил 1 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай". Фактически это означает, что ждать энергетического перемирия между Украиной и Россией в ближайшее время не стоит.

Что предусматривало предложение

Предложенный формат предусматривал прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и объектам в Чёрном море в обмен на полное прекращение российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское судоходство.

"Нам и так хватает дизеля"

Путин, комментируя эту инициативу, заявил, что такой формат договоренностей не имеет смысла для Москвы.

"Нам говорят: давайте, они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям — пусть они вывозят гражданские грузы, сельхозпродукцию. А как же наши гражданские грузы? Такие как нефть, нефтепродукты", — заявил российский диктатор.

Путин на заседании дискуссио... Источник: Скриншот Развернуть

При этом Путин цинично заявил, что России якобы "хватает дизеля", сделав вид, что он не знает об очередях на АЗС, о росте цен, перебоях и полном отсутствии топлива, в том числе и дизельного, по всей России

"Вот они прекратят удары, и станет больше дизельного топлива, которое так нужно в Соединенных Штатах. Это у нас станет больше! Нам и так хватает дизельного топлива", — заявил российский диктатор.

По словам главы Кремля, даже если Украина прекратит атаки на НПЗ, вывезти дополнительные объемы дизельного топлива на мировой рынок Россия всё равно не сможет из-за действующих санкций.

Кроме того, он пожаловался на высокую стоимость фрахта, которая, по его словам, также препятствует экспорту российского дизельного топлива.

"Но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции. Фрахт растет в цене. Как же наш дизель попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", — заявил Путин.

Путин назвал условия "бессмысленными"

Российский диктатор заявил, что в случае достижения договоренности Москва должна была бы прекратить удары по "ощутимым для них объектам в экономическом смысле", то есть фактически отказаться от собственной тактики давления на Украину. Такое предложение он назвал "бессмысленным".

"А мы в ответ на это должны будем прекратить удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Выглядит просто нелепо", – сказал Путин.

Такой ответ российского диктатора на предложение об энергетическом перемирии означает, что Москва не видит для себя экономической выгоды в таком обмене прекращением ударов и готова и дальше жить в условиях атак на свою нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин на форуме "Валдай" также в очередной раз заявил, что якобы войну "начинала не Россия". Он вновь цинично утверждал, что РФ якобы была вынуждена "в ответ на очевидную агрессию" защищаться с оружием в руках.