НАБУ даже не ответило на официальное приглашение парламента: Гончаренко возмутился поведением руководства Бюро

Глава парламентской ВСК Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады раскритиковал руководство НАБУ и САП из-за неявки на заседание комиссии и призвал руководителей антикоррупционных органов прекратить игнорировать парламентский контроль.

Поводом для выступления стало отсутствие на заседании ВСК всех пятерых приглашенных. По словам народного депутата, НАБУ даже не предоставило ответа на официальное приглашение, отправленное еще 19 ноября.

"НАБУ не может найти в СЭДО приглашение от парламента? Вы издеваетесь над нами?" – возмутился Гончаренко.

Нардеп подчеркнул необходимость подотчетности антикоррупционных органов украинскому парламенту и призвал их руководство лично прийти на заседание комиссии и ответить на вопросы депутатов.

"Перестаньте позориться! Приходите в парламент, отчитывайтесь!" – заявил Гончаренко.видео