"Приближаемся к завершению войны, мы ближе, чем когда-либо": Трамп – на фоне удара РФ баллистической ракетой по Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заговорил о приближении завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что конец войны "ближе, чем когда-либо".

Заявление американского лидера прозвучало на фоне российского удара баллистическими ракетами по Киеву вечером 21 октября. Видео опубликовали в Х Clash Report.

Новые заявления Трампа

"Я подготовил почву раньше, но несколько дней назад разговаривал с Владимиром Путиным об урегулировании войны с Украиной, к которому, кстати, как мне кажется, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы были ближе всего", – подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что во время разговора с российским диктатором также просил его освободить гражданина США Стивена Хаббарда, которого похитили из его дома в Украине после полномасштабного вторжения и приговорили к шести годам лишения свободы, "и он согласился это сделать...".

РФ продолжает обстреливать Украину

Стоит отметить, что вечером 21 октября российские войска нанесли новые удары баллистическими ракетами по Киеву. Столица оказалась под атакой вражеских баллистических ракет, есть пострадавшие и разрушения. В столице было слышно не менее шести взрывов.

Напомним, 21 октября российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили три человека, в том числе двое детей 2010 года рождения. На территории частного домовладения вспыхнул пожар.

Также российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который позже локализовали. По данным начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия поддержала проведение трехсторонней встречи на уровне представителей Украины, США и РФ. Американская сторона предлагает организовать такие переговоры как можно скорее.