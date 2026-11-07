Блог | На горизонте появился возможный новый президент США: что о нем известно

Джон Оссофф – сенатор от штата Джорджия. Очень талантливый молодой политик – ему всего 39 лет.

Спокойный, разумный, убедительный. Живое воплощение выражения "здравый смысл". Всем советую следить за его карьерой. Я вполне допускаю, что он станет президентом США в 28 году. Если это произойдет, то он будет первым евреем, занявшим этот пост.