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Новости политики / Мнения
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На горизонте появился возможный новый президент США: что о нем известно
На горизонте появился возмож...
Источник: Facebook Ивана Яковины
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Джон Оссофф – сенатор от штата Джорджия. Очень талантливый молодой политик – ему всего 39 лет.
Спокойный, разумный, убедительный. Живое воплощение выражения "здравый смысл". Всем советую следить за его карьерой. Я вполне допускаю, что он станет президентом США в 28 году. Если это произойдет, то он будет первым евреем, занявшим этот пост.
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Источник:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10165652209725798&set=a.276345635797&type=3&mibextid=wwXIfr&rdid=JwyKP2XYK7jWrefu&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1A46S2j87B%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#
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