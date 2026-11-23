Блог | На всякую российскую гайку найдется нужный украинский болт, или Лавров и Сибига

Министры иностранных дел РФ и Украины высказались.

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Перший – зухвало й нахабно вилаявся, вирішивши що він Медведєв і відповідно давши волю язикові, другий – чемно й гідно відповів.

Тож Лавров, пряма мова (з мордорської):

"Південний Схід України та більша частина центральної України, включно з Києвом, – це, безумовно, споконвічно російські землі.

Там живе народ, який охрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й вийшли.

Вважаю, в нас зараз найголовніша перемога, окрім досягнення цілей спеціальної військової операції, пов’язане з її цілями завдання – це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні, точніше, на тому просторі, який зараз називають Україною.

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Я б не казав, що вся територія сучасної України – це місце проживання єдиного народу.

На її Заході багато хто має культуру й цінності, які цілком протистоять нашим.

Українські лідери, які приходили до влади ще за Кучми й до Януковича, змушені були якось зважати на те, що ці радикальні нацистські ідеї мали дуже сильний вплив не лише на Заході країни, а й поширювалися на решту частин України.

Й вирішили з ними загравати".

І – Сибіга, пряма мова (з англійської):

"Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини – в межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей -століттями розмовляли українською й вважали себе українцями.

То, може, й нам слід вимагати повернути ці споконвічно українські землі?

І, можливо, землі Жовтого, Сірого та Зеленого клинів – українських територій у Поволжі, Південному Сибіру й на Далекому Сході?

Саме тому й є міжнародно визнані кордони.

Вони визначаються не історичними облудами, а міжнародним правом і Статутом ООН – тим, що міністр закордонних справ Росії мусить добре знати, але гребує цим".

Оскільки наш відповідав англійською, це було, звісно, не до Лаврова.

Це – до Трампа [він таке поважає] з Вітькоффом-Зятькоффом [вкакаються],

до Рютте й Урсули,

до Мерца/Бернема/Макрона,

до чудової Мелоні,

до Туска (бо Навроцькому щось розповідати сенсу немає), до Карні тощо

("і різним іншим шведам").

Україна має відповідати саме так.

Розумна симетрія.

Як і належить дипломатові.

Лавров – у повітря, наш міністр – світові.

Важливо, щоб і китаєць почув.

До речі, з японочкою.

Їм є що додати.

Суто географічно.