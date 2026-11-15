Блог | Мир в Украине: новейший "секретный" план Кушнера

Итак, у американцев якобы-будто бы есть уже для нас нечто новое: от Кушнера-Зятькоффа [и Уиткоффа?].

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Тож розглянемо таку собі багатопунктну "новітню новинку" – без зайвих (наразі) подробиць.

Лінія розмежування встановлюється за лінією зіткнення на момент угоди;

статус окупованої частини України вирішить Рада Безпеки ООН через 10 років;

неокупована частина Донбасу контролюватиметься Сполученими Штатами й матиме особливий статус на кшталт Пуерто-Рико

[від себе: це неінкорпорована організована (неприєднана упорядкована) територія США (ані штат, ані країна), якою частково керують американські президент і Конгрес, мешканці якої є громадянами США з дещо обмеженими правами (приміром, не беруть участі в американських виборах)],

але на умовах демілітаризації (діятиме лише відносно невеличка поліція);

гарантії подальшої недоторканності Україні забезпечують Сполучені Штати за зразком статті 5 Вашингтонського договору [щодо НАТО] і КНР, якщо ця країна погодиться;

Україна не буде членом НАТО до вирішення Радою Безпеки ООН статусу наразі окупованих територій;

кримінальна відповідальність, що пов’язана з війною, застосовуватиметься Радою Безпеки ООН через 1 рік виключно за безпосереднє скоєння військових злочинів, причому РФ утримуватиметься при відповідному голосуванні;

матеріальні втрати компенсуються Україні за рахунок заморожених російських активів, а також через пільгове постачання їй енергоносіїв від Росії;

відбудова України здійснюється інвестуванням на офшорних умовах;

припиняють дію будь-які санкції щодо РФ;

російська мова в Україні набуває прав на рівні прав в Україні угорської мови;

протягом 3 місяців в Україні відбуваються водночас президентські й парламентські вибори.

А тим часом CNN нагадує: лише цьогоріч російськими ударами було вбито понад 2700 цивільних українців, що, за оцінками, є найвищим рівнем втрат серед мирного населення з початку повномасштабної війни.

У втрат серед військових, зрозуміло, масштаб зовсім інший.

Тож якщо, так би мовити, зберегти обличчя це важливіше за людські життя, то проєкт цей може дійсно стати компромісом, за якого ніхто – [майже] не втратить обличчя.

Загалом, такий от "таємний план Кушнера".

(Конструктивний, але, звісно, дещо спірний.

Дещо спірний, але тому й конструктивний.)

Невідомо тільки, чи знає він про нього.

Чи то інформація [до роздумів], чи то роздуми [без інформаціі]…