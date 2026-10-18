"Мир наступает только благодаря силе": Зеленский подвел итоги беседы с Виткоффом и Кушнером

В воскресенье, 18 октября, Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили итоги встречи переговорных команд во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги, российские обстрелы и ПВО.

Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram. Зеленский подчеркнул, что Киев делает все, что в его силах, для этого. В частности, для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет. Президент также добавил, что "мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".

"Обсудили результаты встречи наших команд во Флориде. Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Готовим также следующие шаги в дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Мы и в дальнейшем готовы работать конструктивно, честно и на реальный результат. " Спасибо всем в США, кто поддерживает именно такой подход и Украину", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он вновь заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.

Как писал OBOZ.UA, в Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Также сообщалось, что США хотят разморозить часть активов России и взять их под свой контроль.