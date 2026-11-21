Мы уже не раз доказывали, что способны сопротивляться даже в самых сложных обстоятельствах, – Кличко поздравил Украину с Днем Достоинства и Свободы

Мы уже не раз доказывали, чт...

Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы и напомнил, какой ценой украинцы отстаивали право самим определять будущее своего государства.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Сегодня, в День достоинства и свободы, мы вспоминаем события, которые определили дальнейшую судьбу Украины. Дважды украинцы выходили на Майдан, чтобы отстоять свое право жить в свободном демократическом европейском государстве. И сегодня с оружием в руках защищают свой выбор", – написал Кличко.

Мэр Киева написал, что Россия пытается сломить нас не только на поле боя. Терроризирует мирные города, разрушает дома, пытается оставить миллионы украинцев без света и тепла накануне зимы. Враг стремится запугать и измотать нас, чтобы заставить поступиться своей свободой.

Виталий Кличко напомнил, что украинцы уже не раз доказывали, что способны сопротивляться даже в самых сложных обстоятельствах. И сегодня чрезвычайно важно сохранить наше единство, поддерживать друг друга, помогать нашим защитникам. Не утратить те ценности, за которые мы боремся.

"Мы помним, какой ценой украинцы отстаивали право самим определять будущее своего государства. И не имеем права отступить от этого выбора.

Вечная честь и память Героям Небесной сотни и всем, кто отдал жизнь за независимость и свободу Украины!

Слава Украине и ее Героям!", – написал Виталий Кличко.