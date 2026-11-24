"Мы все сделали правильно": Зеленский подтвердил, что Украина атаковала российский корабль в Финском заливе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины атаковали российское грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе. Удар беспилотником нанесли 21 ноября.

По словам главы государства, корабль был законной целью, поскольку перевозил оружие. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Почему Украина атаковала "Спарта II"

Зеленский объяснил, что российское судно перевозило оружие, поэтому у украинских военных были основания для атаки. В то же время президент признал, что этот удар мог вызвать обеспокоенность у некоторых союзников Украины.

"Мы все сделали правильно. Каждое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой санкционный груз, который может перевозить бог знает что, – это законная цель для нас в российских территориальных или нейтральных водах", – сказал глава государства.

Что известно о российском судне

По данным Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, "Спарта II" ходит под российским флагом.

Судно находится под санкциями США с 2022 года. Украина ввела против него санкции в мае 2026 года.

Повреждения судна. Источник: ePressi

Повреждения судна. Источник: ePressi

Как сообщал OBOZ.UA, в акватории Финского залива у побережья финского города Ловийса прошла масштабная операция по спасению российского грузового судна Sparta II. По состоянию на вечер 21 ноября пожар на борту сухогруза, который связывали с перевозкой военных грузов для РФ, не потушили. Весь экипаж Sparta II успешно эвакуировали.