"Мы точно не откажемся от наших территорий": Зеленский призвал не решать судьбу Украины без Украины

Никто не может решать судьбу Украины без Украины. Более того, Киев никогда не откажется от своих территорий.

Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 ноября, в интервью CNN Türk. Он подчеркнул, что невозможно согласиться с тем, что восточные территории Украины, включая Крым, который находится под временной российской оккупацией, принадлежат России.

"Это противоречило бы нашей чести, воле нашего общества и нашей конституции", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Россия именно этого и хочет и пытается донести это до нас через разных посредников. Однако это нездоровый и нелогичный подход. Поэтому нашим приоритетом является обеспечение прекращения огня на нынешней линии фронта, а затем обсуждение других вопросов.

"Например, Запорожская атомная электростанция под оккупацией. Как мы собираемся это решить? В Херсоне люди снова начали выходить на улицы после многих лет. Жизнь в городе возрождается. Однако поселения на другом берегу реки все еще под оккупацией. Мы должны думать о том, как эти люди выживут", – заметил президент.

Он отметил, что земельный вопрос чрезвычайно деликатен.

"Прежде всего, мы должны думать о людях. Мы должны решать их проблемы. Мы должны обсуждать вопросы на уровне руководства, такие как: "Как мы будем жить дальше?" и "Какими будут гарантии безопасности?" И самое главное – как остановить войну и предотвратить ее повторное начало..." – добавил президент.

Подробности интервью

– Говорят о возможной встрече Трампа, Путина и Си. Вас беспокоит, что решения о будущем Украины могут быть приняты без вашего участия? Иными словами, что бы вы сделали, если бы Трамп представил вам соглашение, которое Москва и Пекин уже согласовали?

– Зеленский: Это невозможно. Вы не можете решать судьбу Украины без Украины. Это было бы несправедливо и ни к чему бы не привело. Нелогично вести переговоры о судьбе страны без ее присутствия.

– Было много переговоров и дискуссий. Многие лидеры пытались решить нашу судьбу без нас. Но, как вы знаете, никаких результатов достигнуто не было. Поэтому я считаю это непродуктивным процессом. Это ни к чему не приведет. Конечно, у лидеров этих стран есть вопросы для обсуждения между собой. Но их не будет за этим столом переговоров. Они не могут обсуждать особенно критически важные вопросы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Потому что это вопросы, которые касаются исключительно этой страны и являются внутренними государственными делами.

– Если мы хотим, чтобы война закончилась, такого соглашения можно достичь только за столом, за которым присутствуют стороны войны. И только тогда можно достичь действительно эффективного, окончательного соглашения. Поэтому я не вижу никакого будущего у такой трехсторонней встречи, которая положила бы конец войне. Я объяснил, почему это невозможно. И в-третьих, мы, вы, тоже люди, граждане независимых стран.

– Иногда великие державы могут считать себя самыми сильными, самыми справедливыми и самыми эффективными. Но у каждого своя правда. Россия, например, считала себя великой и говорила, что завоюет Украину за три дня. Сейчас мы вступаем в пятый год войны. В течение пяти лет Россия не может завоевать Украину. Поэтому эти три страны не могут обсуждать войну, которая происходит в Украине и непосредственно влияет на Украину, не учитывая Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку у него есть свои связи с главой Кремля.

Напомним, что в Кремле также назвали возможные место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.