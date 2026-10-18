"Мы сожалеем": в МИД Украины назвали вероятную причину инцидента с дроном в Литве

На территории Литвы 19 октября упал украинский беспилотник. Его сбили с курса российские средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил Георгий Тихий, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины. На своей странице в X (Twitter) дипломат принес извинения "за всякие неудобства, риски и беспокойство".

"Мы сожалеем по поводу инцидента, произошедшего сегодня утром в воздушном пространстве Литвы. Вероятно, он стал следствием применения Россией средств РЭБ, что привело к отклонению беспилотников от курса во время операции против законных военных целей на территории РФ", – пояснил представитель МИД.

Украинская сторона готова предоставить литовским партнерам все подробности для выяснения обстоятельств происшествия. Киев и Вильнюс будут продолжать тесно сотрудничать, чтобы предотвратить подобные дроновые инциденты в будущем.

Тихий также поблагодарил Литву, назвав ее государством-союзником, за поддержку в противодействии агрессии РФ. Именно начатая Россией война "является первопричиной угроз безопасности в нашем регионе", подытожил представитель внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало

В селе Юоджйонис на севере Литвы утром в воскресенье обнаружили обломки БпЛА. Литовские радары зафиксировали этот объект около 6:00 (предположительно, он залетел со стороны Польши). Истребители поднялись в воздух с авиабазы в Шяуляй, но не смогли сбить цель. Причиной называют погодные условия.

После инцидента президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что российская агрессия против Украины создает угрозы для восточного фланга НАТО и ЕС.

Министр национальной обороны Робертас Каунас уточнил, что, по предварительным данным, это БпЛА модели FP-1 (их производит компания Fire Point).

Юоджонис (Juodžionių) в Пасв... Источник: Скриншот Google Maps Развернуть

Представитель дипломатическо... Источник: Скриншот X (Twitter) @SpoxUkraineMFA Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября в Литве произошел еще один тревожный инцидент: неизвестные попытались устроить пожар в литовской компании, хранящей коммуникационное оборудование Starlink. Спецслужбы заранее знали о подготовке атаки и смогли предотвратить преступление. Попытка уничтожить терминалы спутникового интернета провалилась.